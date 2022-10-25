中共20大「反台獨」入黨章　洪秀柱：再搞倚美謀獨皮就繃緊點

▲國民黨前主席洪秀柱出席婦聯會慶祝光復77週年紀念活動。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄭佩玟／台北報導

婦聯會今（25）日舉辦慶祝台灣光復77週年活動，出席者包括婦聯會主委雷倩、國民黨前主席洪秀柱、連戰長女連惠心、抗日家屬協進會代表等人。由於中共20大剛落幕，洪秀柱分析，中共20大很多內容跟過往一樣，背後意思就是「你們皮繃緊一點啊！你們再搞台獨、再倚美謀獨、再合流外國勢力啊！」

針對中共20大對國民黨兩岸政策的影響，洪秀柱表示，其實國民黨應該很早以前就要對兩岸政策有相當完整的說法，「不要台獨、不要一國兩制...那你到底要什麼？」並指過往有「國統綱領」但現在不談了，就連有「中華民國憲法」現在也不談了，長此以往將會失去建國政黨的立場。

洪秀柱分析，中共20大很多內容跟過往一樣，但這次把「反對台獨」納入中共黨章，而且講話非常強硬，雖然對岸也常說有最大誠意來促進兩岸融合與和平統一，但其實背後意思是「你們皮繃緊一點啊！你們再搞台獨、再倚美謀獨、再合流外國勢力啊！」

洪秀柱強調，對岸最忌諱外國勢力來干涉內部事務，這就是他們認為要採取非和平方式的時機，所以他們的態度很強硬，因應這樣的變局，就在考驗我國政府有無智慧解決問題，也考驗我國人民百姓如何在和平與戰爭中做出抉擇。