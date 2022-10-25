六個月前就知道！　郝龍斌祝游淑慧新戀情：希望能修成正果

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧被爆料與親綠媒體《三立新聞網》總編輯劉世澤相戀，雖然兩人都否認戀愛關係，強調「只是朋友」，但先前曾與游淑慧傳出「曖昧情」的前台北市長郝龍斌25日表示，「游淑慧跟我20年，我們就像家人一樣，她現在有戀情我很高興，而且我差不多六個月前就知道了。」

郝龍斌25日接受媒體人朱凱翔《誰來早餐》節目專訪，主持人朱凱翔提及，劉世澤過去有段婚姻，目前小孩已長大，和平離婚後現在傳出新戀情，「那淑慧一直都小姑獨處，她終於傳出新戀情，我們就是祝福而已。」

朱凱翔表示，他今早分別傳簡訊給兩位道賀恭喜，他們都回應「謝謝」，但各自也都有些擔憂，像游淑慧就覺得「選舉前傳出這樣的消息，人家會不會覺得我不認真？」而劉世澤也擔心兩人關係影響到游淑慧選情。朱凱翔則回應兩人，「游淑慧的表現平常大家也是有在看，談這麼久的戀愛議員也沒有荒廢，這有什麼大不了的呢？」、「議員也是人啊！選議員又不是選軍中情人，有戀情又如何？」呼籲大家用平常心看待就好。

而先前曾與游淑慧傳出「曖昧情」的郝龍斌表示，游淑慧大學畢業就跟他跟了20年，她不僅年輕優秀而且口條清楚、理念清晰，是非常正派的青年。郝龍斌強調，「游淑慧跟我20年，我們就像家人一樣，她現在有戀情我很高興，而且我差不多六個月前就知道了。我祝福她，希望她能修成正果。」

2018年郝龍斌與游淑慧被週刊爆料，兩人時常於基隆住處約會，每次獨處都在3小時左右，還經常單獨約會吃大餐、喝高檔下午茶，遭質疑關係不僅止於長官、部屬，但雙方皆否認有曖昧情。游淑慧25日出面指出，自己有跟郝龍斌講過自己的感情生活，而會告訴郝龍斌則是因為他就如同父親的存在，也強調感情被放大成這樣，對她來說是一個壓力。

▲前台北市長郝龍斌。（圖／記者屠惠剛攝）