批「假民調真文宣」又出籠　黃珊珊喊：棄藍綠、棄口水

記者陳家祥／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日在臉書表示，隨著投票接近，假民調、真文宣的惡質選風又開始了，「這些詭異的民調，都只是為了帶風向的操作性文宣」。她受訪表示，到現在還在用民調講棄保這就是沒有出息，「重點還是每天做好自己該做的事，該提政見就提政見，棄藍綠、棄口水」。

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）



黃珊珊25日上午在臉書上表示，假民調、真文宣的惡質選風又開始了，藍綠所做的特殊民調，跟獨立第三者所做的民調結果南轅北轍，而且越是靠近選舉，此類民調就如雨後春筍冒出。不管藍或綠，這些詭異的民調，都只是為了帶風向的操作性文宣，「我相信，沒有所謂的棄保，台北人會做自己的主人，擺脫藍綠綁架、選賢與能」。

對此，黃珊珊受訪時說，她每天被大家問來問去，每天都有不同的民調，結果天差地遠，讓她覺得非常神奇。黃說，大家都用民調她沒意見，但民調變成文宣了、不是單純民調，「故意用操作的方式，從我參選以前、半年以上，每天都在講棄保，到現在還在用民調講棄保，我再講一次，這就是沒有出息」。

媒體追問，民調落差大，外界解讀大幅下降是受到市長柯文哲關水門SOP政策？黃珊珊說，2個民調時間不是都差不多嗎？所以會有這麼大的差別，不認為會是一個時間，「重點還是每天做好自己該做的事，該提政見就提政見，棄藍綠、棄口水」。

另外，外傳市長柯文哲預計選前兩周左右會請假拚輔選，黃珊珊不願多談，「我今天才聽到，我不知道市長的規劃，如果他願意幫我輔選我當然很高興」。