韓國瑜輔選金句連發…驚爆立委跑攤吼「快煩死了」：我不能講是誰

▲韓國瑜前往雲林斗六替胡克勤站台。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

九合一大選進入最後倒數階段，高雄市前市長韓國瑜也啟動全台輔選，今(23日)上午前往雲林斗六替競選市民代表會主席的老友胡克勤站台，許久未見的韓國瑜仍是金句連發，更驚爆以前當立委時曾搭其他立委同事的順風車，對方剛跑完攤、一上車竟脫口吼「快煩死了」，令他相當驚恐。

今胡克勤競選總部成立，韓國瑜特地前往站台，致詞時仍不改「韓式風格」，照樣金句連發，「全世界最可怕的眼光，是2個美女對看，哇；全世界最溫暖的眼光，是我和胡克勤2個老鄉對看」，引起台下一陣歡呼。

韓國瑜說，他與胡克勤都出身舊台北縣、如今的新北市，胡克勤是泰山、而他則是永和，2個人都算是「嫁來雲林」，但2人對雲林這片土地的熱愛，絕不亞於當地的雲林人。

韓國瑜更驚爆，過去擔任立委時，有次車壞了搭其他立委同事的順風車，「我很自愛的坐在副駕，我們跑完一攤，一上車，門一關、車子一開，對方突然就吼了一句『快煩死了！』我嚇一跳，你怎麼這樣說話？他說攤太多、受不了，這要是給選民聽到，票都要跑光光，絕對不能講，這位委員的名字，當然不可以告訴大家，這是很久以前的事。」

「我用8個字形仍胡克勤，對人熱情、做事認真！」韓國瑜說，胡克勤當民代，好像是一種享受，有的人看民代很辛苦，事情很多很煩，但有人很享受，覺得選民用票支持他，是給他一個服務的機會，把每一個選民都當自己好朋友，認識就知道，絕對溫暖、熱情。韓國瑜呼籲，斗六鄉親要一起當胡克勤的後盾，選票集中、不能分散，大家一起團結讓胡克勤高票連任。