陳其邁忙市政！綠營參選人找「小菊小邁」陪跑行程　選民搶合照

▲蘇致榮找「小菊、小邁」陪跑行程。（圖／蘇致榮提供）



記者許展溢／高雄報導

選戰進入關鍵倒數，高雄市長陳其邁「再拼4年」競選大會成立後，今（23日）不敢鬆懈繼續跑多個行程，除站台幾位市議員競總成立外，還得親自出席工程動土典禮，鳳山區議員候選人蘇致榮有感市長實在太忙了，於是找來陳其邁分身「陳小邁」陪跑行程，吸引不少選民叫好。

陳其邁今出席議員參選人鄭孟洳、郭建盟競選總部成立外，還參加了「陳其邁體育後援會成立」等多個行程，不僅如此，市政府今舉行廣昌滯洪池新建工程動土典禮，陳其邁也是親自到場。但隨著選情進入關鍵倒數，蘇致榮特別請出神秘嘉賓陪同跑行程，就是等身大的「陳小菊」與「陳小邁」，希望在前後兩任市長的吉祥物聲援下，一方面盼陳其邁市長順利連任之後，可以成為進入議會的關鍵力量。

▲▼不少選民看到「小菊、小邁」都要求合照一張。（圖／蘇致榮提供）



蘇致榮說，施政是連續，高雄一直以來都是持續進步，除了希望陳其邁繼續當選，替高雄爭取更多市政的機會，一樣希望自己有繼續服務的機會，進入議會，替大家服務，需要專業的體育人才，也關心勞工的權益。蘇致榮強調，高雄輝煌政績需要延續，陳其邁攜手高雄大步向前，議會也需要有過半的議員幫助他的執政，就是大家最好的選擇。

另外，也找來「陳小菊」，蘇致榮表示，陳菊擔任市長時，曾經是民進黨在高雄第一次議會過半的時候，也是陳菊能夠拼過許多重大政績的原因，所以希望鄉親再次給他機會，協助陳其邁一起攜手讓高雄更好。