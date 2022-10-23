加入小蝦米行列！王育敏串連在野力量　站台無黨籍議員候選人

▲ 國民黨籍嘉義縣長候選人王育敏積極串聯在野力量 。（圖／王育敏競選辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨籍嘉義縣長候選人王育敏23日連趕四場無黨籍及黨內候選人的競選總部成立大會，希望透過各級候選人以及在野力量的團結共同拉抬選情。

王育敏首先至義竹鄉參加第五選區無黨籍議員候選人黃金茂的競選總部成立大會，王育敏穿上黃金茂的競選背心為其站台，現場支持民眾見王育敏到場，興奮大喊「縣長凍蒜」。王育敏也為黃金茂向鄉親請託賜票，讓藍營和無黨籍的候選人當選，才有力量與鴨霸的民進黨抗衡。

隨後王育敏趕往鹿草鄉參加國民黨籍議員候選人詹琬蓁暨鹿草鄉民代表候選人詹朋樺的競選總部成立茶會，並授戰旗予詹琬蓁議員。王育敏致詞時表示，詹琬蓁議員是國民黨在嘉義縣議會的重要戰力，更在議會踢爆縣長翁章梁濫用縣政府委外設計於個人選舉廣告、各項公器私用的行徑。王育敏懇託民眾支持詹琬蓁議員，讓詹琬蓁能夠繼續為嘉義鄉親強力監督縣政。無黨籍鹿草鄉長候選人黃軒凱也到場支持詹琬蓁競選連任。

王育敏之後也分別至水上鄉和太保市，參加兩位無黨籍議員候選人楊秀琴，以及賴瓊如的競選總部成立大會。王育敏在致詞時屢次強調，希望每一位對現狀不滿的選民都能加入在野小蝦米的行列，對抗腐化的民進黨政權、實現民主政黨輪替。