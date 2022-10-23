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新北第5選區／競選總部成立！　劉美芳扮成「春麗」力拚4連霸

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／劉美芳）

▲劉美芳扮成春麗。（圖／翻攝自Facebook／劉美芳）

記者朱祖儀／綜合報導

距離九合一大選僅剩33天，新北第5選區已經有許多候選人成立競選總部，全力拚選戰。新北市議員林國春今（23）日成立競選總部，就找來新北市長侯友宜和前總統馬英九合體；新北市議員劉美芳還在競選總部成立大會上扮成《快打旋風》的「春麗」；新北市議員候選人石一佑則合體新北市長候選人林佳龍。

林國春今日成立競選總部，特別請來侯友宜、馬英九、國民黨立委游毓蘭、國民黨立委洪孟楷，還有多名里長相挺，雖然天公不作美，但仍有不少支持者到場，讓他相當感動，「即使今日仍舊下起了雨也澆不熄大家的熱情」，也說感謝有大咖及選民的支持，總部成立大會才能圓滿結束。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／林國春）

▲▼林國春找來侯友宜及馬英九等人站台。（圖／翻攝自Facebook／林國春）

▲▼（圖／翻攝自Facebook／林國春）

劉美芳在22日成立「愛與關懷競選總部」，現場同樣湧入許多支持者，侯友宜、前台北縣長周錫瑋、前板橋市長吳清池 、前板橋市長林鴻池，及上百名里長也到場力挺。會上劉美芳特別扮成「春麗」，綁起包包頭、穿上戰鬥服，「美芳將如同今天角色扮演的『快打旋風』春麗，持續為愛而戰、為公平正義而戰、為您們而戰」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／劉美芳）

▲劉美芳成立競選總部，吸引許多支持者前往。（圖／翻攝自Facebook／劉美芳）

尋求連任的新北市議員王淑慧也在22日成立競選總部，「感謝大家今天的參加，淑慧很激動也很感動，淑慧總部成立大會，圓滿成功！！也感謝老天，原本陰暗的天氣在活動開始前就放晴，再次感謝大家的參與我會繼續加油，不辜負大家期望的」。現場擠入不少支持者替她加油，前台北縣長尤清也特別前往站台。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／王淑慧粉絲團）

▲王淑慧也在22日成立競選總部。（圖／翻攝自Facebook／王淑慧粉絲團）

力拚東山再起的新北市議員候選人李婉鈺則在臉書發文表示，將在30日早上10點半成立競選總部，希望大家一起到現場共襄盛舉。她也舉出自己過去的政績，「我在兩屆議員任內，推動板橋各種建設並完成7000多件的服務案件，這次再度參選，希望所有朋友都能來參加總部的成立大會，我們一起共創新北市的美好未來」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／李婉鈺Adrean Lee）

▲李婉鈺將在下週日成立競選總部。（圖／翻攝自Facebook／李婉鈺Adrean Lee）

所有候選人中唯一做過里長的新北市議員候選人張家維，也在22日成立競選總部，他特別請來舞龍舞獅並高捧鳳梨、好彩頭，希望能夠招來好運。也有支持者在臉書社團「19 --- 張家維-板橋區議員參選人」分享競選總部成立大會的照片。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／19 --- 張家維-板橋區議員參選人）

▲張家維競選總部成立大會上請來舞龍舞獅。（圖／翻攝自Facebook／19 --- 張家維-板橋區議員參選人）

新北市議員候選人石一佑22日則和新北市長候選人林佳龍成立聯合競選總部，現場有將近1千名支持者，讓她覺得非常感謝，「有您們的加油打氣，是一佑最好的動力」，此外還有各社團、同鄉會、新北小英之友會、致理校友會、宮廟、社區發展委員會等等眾多社團與地方人士到場力挺，也讓她相當感動，「在此也向大家致上12萬分的謝意」。

▼石一佑合體林佳龍。（圖／翻攝自Facebook／石一佑 - 小佑子粉絲團）

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／石一佑 - 小佑子粉絲團）

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