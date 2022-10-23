新北打詐隊+佛光山泰山禪淨中心　淺顯易懂防詐騙宣導

▲新北防詐宣導團到「佛光山泰山禪淨中心」五股區分會進行防詐宣導 。（圖／佛光山泰山禪淨中心提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「新北防詐宣導團」23日應「佛光山泰山禪淨中心」邀請，到該中心為五股區分會會員進行防詐騙宣導；這是該宣導團首次走入宗教界實施宣導，宣導團成員以淺顯易懂的論述介紹目前高發性及新興的各類詐騙手法，讓來自各行各業的信眾收穫良多。

「新北防詐宣導團」成員是由新北市政府警察局刑警大隊組成，該宣導團表示，宗教的力量像網路一樣無遠弗屆，希望防詐宣導教育能像宗教信仰一樣深入人心，更期望今天參加的會員能回去再向親朋好友廣宣，以觸及更多層面，讓更多人避免被騙，另表示接下來還會嘗試接觸不同宗教團體，讓反詐騙成為大家的共識。

宣導團利用淺顯易懂方式，讓信眾了解詐騙集團手法，接到詐騙訊息時，在第一時間就阻絕詐騙，讓信眾收穫良多。未來的周休二日，仍會持續派員前往該中心教導其他分會會員了解詐騙手法，避免受騙。

「新北防詐宣導團」為擴大網路宣導，讓民眾能即時迅速獲得各類防詐騙資訊，提供「豹吼哩哉」及「新北刑大」臉書粉絲QRcode讓大家可立即掃描加入，了解更多的阻詐訊息，來保護財產安全。