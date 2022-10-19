「銀行問就說買傢具」婦滙款才知被騙　警助止滙保20萬血汗錢

▲阿嬤知道受騙上當後，心急的衝到派出所向員警報案並請求協助。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名72歲陳姓阿嬤日前急慌慌衝前當地地跑進所內報案，指稱剛剛去農會臨櫃匯款20萬元給一位假冒姪子的中國信託桃園分行詐騙帳戶，值勤班員警向農會查證後立即協助止滙，及時使詐騙集團未能得逞，也保住阿嬤血汗錢。

據了解，阿嬤當天在家接到姪子來電稱，需要一筆錢投資開公司，要阿嬤至農會臨櫃匯款至一個詐騙帳戶，如果櫃台人員有問說要做何用途，要阿嬤說是買傢俱用的，阿嬤未向姪子本人查證，便直接前往先到郵局提領20萬現金，再轉往農會臨櫃匯款至指定帳戶。

▲值班員警立刻向農會求證並協助抽單止滙。

隨後阿嬤回家電話通知姪子可以領錢，不料姪子卻説並沒有要求匯款，阿嬤驚覺受騙急忙跑到派出所尋求協助。

員警表示，經電話通報農會將匯款單抽出並取消匯款，當阿嬤去農會領回現金時喜出望外，非常感謝警方及農會行員的即時協助，保住了20萬血汗錢。

鳳林分局長簡宏龍提醒，詐騙被害者都是高齡長輩，畢生積蓄被騙後常一去不復返，民眾接到不明電話、簡訊或包裹，務必提高警覺，如有任何疑問需警方協助，請立即撥打110電話或165反詐騙專線諮詢，警方將立即前往協助處理。

▲阿嬤20萬失而復得，喜出望外與員警合影。