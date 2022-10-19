　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「銀行問就說買傢具」婦滙款才知被騙　警助止滙保20萬血汗錢

▲阿嬤知道受騙上當後，心急的衝到派出所向員警報案並請求協助。（圖／鳳林警分局提供，下同）

阿嬤知道受騙上當後，心急的衝到派出所向員警報案並請求協助。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名72歲陳姓阿嬤日前急慌慌衝前當地地跑進所內報案，指稱剛剛去農會臨櫃匯款20萬元給一位假冒姪子的中國信託桃園分行詐騙帳戶，值勤班員警向農會查證後立即協助止滙，及時使詐騙集團未能得逞，也保住阿嬤血汗錢。

據了解，阿嬤當天在家接到姪子來電稱，需要一筆錢投資開公司，要阿嬤至農會臨櫃匯款至一個詐騙帳戶，如果櫃台人員有問說要做何用途，要阿嬤說是買傢俱用的，阿嬤未向姪子本人查證，便直接前往先到郵局提領20萬現金，再轉往農會臨櫃匯款至指定帳戶。

▲阿嬤知道受騙上當後，心急的衝到派出所向員警報案並請求協助。（圖／鳳林警分局提供，下同）

值班員警立刻向農會求證並協助抽單止滙。

隨後阿嬤回家電話通知姪子可以領錢，不料姪子卻説並沒有要求匯款，阿嬤驚覺受騙急忙跑到派出所尋求協助。

員警表示，經電話通報農會將匯款單抽出並取消匯款，當阿嬤去農會領回現金時喜出望外，非常感謝警方及農會行員的即時協助，保住了20萬血汗錢。

鳳林分局長簡宏龍提醒，詐騙被害者都是高齡長輩，畢生積蓄被騙後常一去不復返，民眾接到不明電話、簡訊或包裹，務必提高警覺，如有任何疑問需警方協助，請立即撥打110電話或165反詐騙專線諮詢，警方將立即前往協助處理。

▲阿嬤知道受騙上當後，心急的衝到派出所向員警報案並請求協助。（圖／鳳林警分局提供，下同）

阿嬤20萬失而復得，喜出望外與員警合影。

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
跟學長爬窗墜樓摔癱！　高一生討國賠800萬結果曝
快訊／即起開放高端補打！基礎劑間隔28天、追加劑間隔84天
快訊／40多歲確診女防疫旅館猝死！　新冠肺炎合併心肺衰竭
快訊／今本土+44601　另增42死「30多歲男確診8天亡」
入住信義區5星飯店　預約泳池被拒絕！人夫改用英文問卻馬上有空
印度男喊「在台灣很孤單」　玩交友App性侵女大生
短今突遭球迷「肢體碰觸」畫面瘋傳！　她認了有嚇到
快訊／北韓再朝西海岸射100多枚砲彈　南韓軍方：違反919軍
勇士開幕戰「一波流」打趴湖人　柯瑞神拋投、四分打飆出33分
曾威豪編號1802監獄生活曝　劉芯彤貴婦變女工

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超狂駕駛！闖紅燈「還U型倒車」停家門口　民眾驚呼：太扯了

跟學長爬窗墜樓摔癱！高一生討國賠800萬吞敗　法官曝原因

台7線陸續搶通　桃園搜救隊接駁明池山莊189遊客下山

快訊／挑戰失敗！彰化百年神秘保險櫃徵開鎖高手　獎金加碼1倍

無照酒駕撞死工人　爆乳妹：我是被逼喝酒...檢批：妳有很多選擇

「銀行問就說買傢具」婦滙款才知被騙　警助止滙保20萬血汗錢

竊盜集團專偷觸媒轉換器　18車受害財損50萬...4男女落網

台7線嚴重坍塌！受困4天終脫險　明池山莊首批122遊客下山

夜店殺警相隔22km服刑！曾威豪入監編號曝　劉芯彤貴婦變女工

扯！輪船漏油釀生態浩劫漁會可獲償1.6億　高院因這理由逆轉免賠

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

有人在指揮仍停不進車格　駕駛來回嚕5mins還撞後車

超狂駕駛！闖紅燈「還U型倒車」停家門口　民眾驚呼：太扯了

跟學長爬窗墜樓摔癱！高一生討國賠800萬吞敗　法官曝原因

台7線陸續搶通　桃園搜救隊接駁明池山莊189遊客下山

快訊／挑戰失敗！彰化百年神秘保險櫃徵開鎖高手　獎金加碼1倍

無照酒駕撞死工人　爆乳妹：我是被逼喝酒...檢批：妳有很多選擇

「銀行問就說買傢具」婦滙款才知被騙　警助止滙保20萬血汗錢

竊盜集團專偷觸媒轉換器　18車受害財損50萬...4男女落網

台7線嚴重坍塌！受困4天終脫險　明池山莊首批122遊客下山

夜店殺警相隔22km服刑！曾威豪入監編號曝　劉芯彤貴婦變女工

扯！輪船漏油釀生態浩劫漁會可獲償1.6億　高院因這理由逆轉免賠

藍營斥陳其邁「從醫初衷」攏是假　她提醒：國父孫文也棄醫從政

超狂駕駛！闖紅燈「還U型倒車」停家門口　民眾驚呼：太扯了

跟學長爬窗墜樓摔癱！高一生討國賠800萬吞敗　法官曝原因

假拜拜真偷錢　雲林2男竊200功德金被揪出送辦

10年苦等鬼城來人！北大套房每坪16→51萬　屋主賺價差逾500萬

快訊／只有我們！　富邦勇士宣示挑戰PLG三連霸王朝

被批「假庶民真富豪」！鍾東錦競辦點名林佳龍：是瞎了還是看不到？

快訊／即起開放高端補打！基礎劑間隔28天、追加劑間隔84天

被問飲料要買哪間？他跳針式回好友「想不到吧」　網見1照片笑了

黃蜂開幕戰最大危機！　王牌主控博爾確定缺陣

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

即／蓮池潭首宗帆船翻覆2死真相曝

海倫清桃夫妻遭控吸金詐騙　App捲款上億

22刀殺害養他長大的阿嬤　舅舅氣到當庭罵髒話

印度男在台灣很孤單　性侵女大生

法拍屋驚見白骨焦屍　高大成曝1疑點

法拍屋點交驚見白骨、焦屍　得標主嚇傻報警

退伍少校連殺2人　三峽雙屍案起訴

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

海倫清桃夫妻遭控詐上億曬名車豪宅　當事人回應

屏東雙屍命案！焦屍妻伴屍白骨夫半年

賣毒電競直播主正面曝　少年陳屍西門町揪出他

狠殺女大生！他臉書緬懷淨空法官卻狂炫品味生活

更多熱門

相關新聞

棄股買房！　達人指：免2千萬拿正「台北華爾街」黃金門牌

棄股買房！　達人指：免2千萬拿正「台北華爾街」黃金門牌

「台北華爾街」南京東路目前共有4案在線，其中竟然有1案只需1700~1800萬元就能入手。最新一集《地產詹哥老實說》邀請南京阿曼專案副理林正昇，完整闡述區域的生活機能及房市展望，此外他也介紹預售案「南京阿曼」的獨特之處。

熊好券2.0才起跑　就有詐騙假網站

熊好券2.0才起跑　就有詐騙假網站

詭異！一覺醒來帳戶6.7萬變200元　業者曝真相：要小心

詭異！一覺醒來帳戶6.7萬變200元　業者曝真相：要小心

自助加油78元！交易通知「卻跳2250元」　真相長知識

自助加油78元！交易通知「卻跳2250元」　真相長知識

老伯賣蟑螂藥「吃一口證明無害」　他買1罐結局神轉

老伯賣蟑螂藥「吃一口證明無害」　他買1罐結局神轉

關鍵字：

銀行傢具滙款詐騙抽單止滙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

陸網爆汪小菲張穎穎互毆！「她身上瘀青」全被拍

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

同學竟被爸爸包養　媽爆料：她自己找上門的

老公教召回家變準爸！她遭疑出軌摸肚流淚

23歲女員工「捲入攪拌機」活活絞死　南韓人氣炸

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面