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乾女兒撒嬌討23萬投資！他秒衝郵局　妻搶存簿「回去」2字罵醒夫

▲▼乾女兒撒嬌討23萬投資　乾爹秒衝郵局…驚動太座到場怒搶存簿：回去！。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲乾女兒撒嬌討23萬投資，乾爹秒衝郵局匯款。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名老翁和陌生女子在網路上聊天後，認對方當乾女兒，日前，對方向他討23萬元，稱是要投資股票，他秒衝郵局匯款但被攔下，警方告知，這是典型詐騙手段，沒想到老翁卻說，「又不是很多錢，23萬而已」；警方再通知老翁的妻子到場，太座一到場，直接把存簿拿走，並怒斥老公「回去」，兩個字成功保住丈夫積蓄。

一名83歲的周姓老翁18日中午11點多到鳳山郵局欲匯款23萬元，因郵局人員查詢該帳戶金流有異，疑似為人頭帳戶，立即通報當地忠孝派出所警方到場協助。

▲▼乾女兒撒嬌討23萬投資　乾爹秒衝郵局…驚動太座到場怒搶存簿：回去！。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方檢視老翁的對話訊息，確認這是典型詐騙手法。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警到場詢問老翁此筆匯款的用途，老翁起初表示，為購買機器開工廠用，後經警方查證，該帳戶果然為警示帳戶，老翁才坦承透過通訊軟體LINE與一名陌生女子聊天後，女子表示，要提供投資股票可高獲利的管道，可以先匯款23萬元大賺一筆，還指導老翁遇人詢問時要稱說「為投資購買機器開工廠」。

警方查看老翁的對話訊息，發現訊息內，兩人互稱對方為「乾爹、乾女兒」。警方現場告知老翁此為典型詐騙手法，歹徒會先與被害人培養感情，取得信任後，再進一步誘導匯款詐財。但老翁仍有匯款念頭，還一邊碎念，「又不是很多錢，23萬而已」，遲遲不願認清是詐騙的事實。

▲▼乾女兒撒嬌討23萬投資　乾爹秒衝郵局…驚動太座到場怒搶存簿：回去！。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼太座到場霸氣搶存簿，要老翁「回去！」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼乾女兒撒嬌討23萬投資　乾爹秒衝郵局…驚動太座到場怒搶存簿：回去！。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於老翁實在太固執，警方於是通知老翁妻子到場，向她告知老翁遇到詐騙，妻子不假思索，訓斥老翁「回去！回去！回去！」並霸氣直接把存簿拿走，老翁才終於與妻子一同離開。

臨走前妻子還向警方道謝，警方偷偷透露，LINE對話訊息裡面，老翁還稱對方「寶貝」，妻子則說：「他最近就都神經兮兮的！回來都不講話，我就覺得很可疑！」不過仍感謝警方協助阻詐，保住先生的積蓄。

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