「電費沒繳」阿嬤被騙118萬血汗錢　變身檢察官小隊長...4匪被逮

▲一名婦人遭假檢警詐騙集團騙118萬，警方呼籲民眾接到可疑電話，要提高警覺。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、翁子皓／高雄報導

高雄詐騙集團先佯裝成電力公司，告訴高雄67歲周姓婦人電費未繳，之後又假裝成刑事小隊長與檢察官，告訴婦人她的個資被拿去洗錢，要交付名下財產給警檢調查。婦人為證明清白，竟交出118萬，事後驚覺受騙，向警方報案。高市警查獲黃男夥同3名友人共組假檢警詐騙集團，依涉犯詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

高雄周姓婦人接獲詐騙集團假冒的電力公司來電，告訴她所申請的電表電費未繳，婦人回復未曾申辦電表。不久後，詐騙集團裝成刑事小隊長表示，警方接獲電力公司報案，經查後，發現周女個資遭冒用並涉嫌洗錢，全案已由地檢署檢察官指揮偵辦中。

詐騙集團在隔天又裝成檢察官，致電要求婦人配合調查，務必遵守偵查不公開，不可讓親友知道，此外為了要證明婦人名下財產非贓款，與洗錢案無關，需全部交付檢方作為證物、來進行勘驗。

婦人擔心自己個資真的遭冒用，被拿去洗錢，於是變賣手中股票，去金融機構提款，她臨櫃提款時遇行員關切，表示領錢是為了家中裝潢。婦人與詐騙集團成員相約自家，當面交付118萬元，事後因遲遲等不到對方聯繫，才驚覺上當，急向警方報案。

高市警方獲報後展開追查，調閱監視器畫面與資料，查獲黃男夥同3名友人共組假檢警詐騙集團，並吸收未成年少年為車手協助提領相關贓款，警方訊問後，依涉犯詐欺罪嫌，將黃男等人送辦。

警方表示， 詐騙集團常利用市話假冒健保局、醫療院所、中華電信等，隨機尋找白天獨自在家民眾，告知積欠款項為由，個資疑遭盜用協助報警，再轉詐騙集團其他成員假冒警察、檢察官等告知已涉及刑案需監管帳戶、交付贓款，以證明自己與刑案無關。

警方還說，假檢警詐騙案的被害人大多是中高齡退休人員、家庭主婦等，呼籲民眾接獲不明電話（開頭出現002、009、+886號)應提高警覺，可撥打各類機構官方登錄電話查證真偽。此外，檢警不會以監管帳戶、清查金流為由要求民眾交付現金或匯款，聽到檢察官、警察及法院要求「匯款」、「轉帳」、「監管帳戶」都是詐騙關鍵字，應立即掛斷電話，並撥打110、165報案。