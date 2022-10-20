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社會 社會焦點 保障人權

25歲女蛇頭黑化3部曲曝光　拓展「生意」自組人蛇騙摘器官

記者黃翊婷／綜合報導

桃園檢警近日破獲一起人口販運案，逮捕25歲林姓女蛇頭以及蔡姓、謝姓2名主嫌。辦案人員透露，林女並沒有特殊背景，起初是因為太窮想變賣帳戶給詐騙集團，沒想到越陷越深，自己也成為集團的一員，接著開始坑騙國人前往柬埔寨活摘器官。

▲桃園檢警查獲仲介販售人體器官集團，圖為主嫌林姓女子(中)。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蔡女將帳戶賣給詐騙集團，自己也逐步黑化成為女蛇頭。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同。）

中壢警分局日前查獲一起詐欺案，意外在林女手機追出人口販運案件，進一步調查發現，林女與蔡姓、謝姓2名男子組成境外人蛇集團，由她負責尋找器官買家，謝則負責找「豬仔」詐騙對象，蔡與另一名王姓男子（由嘉義地檢署偵辦中）負責管理「豬仔」的出境事宜。

▲桃園檢警查獲仲介販售人體器官集團，圖為主嫌謝姓男子（右）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲謝男（右）否認涉案。

黃姓被害人向檢警表示，一開始是謝姓乾弟詢問自己願不願意到國外從事行政工作，薪水有6至7萬元，接著說是疫情需要，帶他去做健康檢查，項目包含肝臟、腎臟和X光檢查等等，然後再找人帶他到機場前往柬埔寨，後來因為買家不願進行器官交易，自己才有機會逃回台灣。

根據《自由時報》報導，辦案人員透露，林女其實沒有什麼特殊背景，一開始她因為貧困變賣帳戶給詐騙集團，導致帳戶遭警示，反而更難找工作，後來與詐騙集團有所接觸，越陷越深竟然成為集團成員，為了拓展「生意」，才與其他成員自組人蛇集團，專門坑騙國人前往柬埔寨活摘器官，結果第一件「生意」就碰壁，不僅被買家擺了一道，自己也因此露餡被逮。

檢警調查3名主嫌前後共取得100萬元暴利，複訊後依違反人口販運防制法起訴3人，同時建請法院從重量刑，並聲請羈押。桃園地院昨日（19日）召開羈押庭，晚間裁定3人羈押，其中謝男禁止接見。

▼蔡男負責管理「豬仔」出境的事。

▲桃園檢警日前偵辦詐欺案，意外查出林姓女子手機內有仲介被害人赴柬埔寨販賣器官等訊息，循線查出林女等3人在台找豬仔以介紹高薪工作，卻以「全拆」字眼仲介販售人體器官，圖為主嫌蔡姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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