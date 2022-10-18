台北熊好券2.0才開放登記！秒出現「詐騙假網站」　點進恐個資外流

▲「台北熊好券2.0」才剛開放登記，Google搜尋馬上出現假網站。（圖／台北市政府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市政府為了振興經濟，推出「台北熊好券2.0」並於18日下午開放登記，於 25日抽籤選出幸運兒，不料登記才剛開放沒有多久，網路上就出現可疑的非官方網站。台北資訊局發現後，為避免民眾權益受損，已立即通報各入口網站，並請警察局協助了解。

台北市資訊局18日表示，「台北熊好券2.0」18日下午剛開放登記，網路上卻出現非官方網站，以名為「台北熊好券官網」的名稱出現在搜尋首頁，點進去立即顯示為可疑網站，有誤導民眾嫌疑，目前已通報各入口網站處理，也請警察局協助了解。

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▲「台北熊好券2.0」才剛開放登記，Google搜尋馬上出現假網站。（圖／翻攝自Google）

台北市資訊局提醒，「台北熊好券2.0」登記方式除了可用台北通APP登記外，亦可透過熊好券登記網站、超商ibon等完成登記，但請民眾務必留意網站正確網址如下「https://tpservice.gov.taipei/」，呼籲民眾不要登入來源不明的網站，避免落入詐騙圈套，導致個資外流。

台北市政府表示，這次推出「台北熊好券2.0」，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券及農好券，共計有6種票券，發行69.6萬份，已於18日下午開放登記，並在25日抽籤選出幸運兒，特別的是這次登記時「不用再排列優先順序」，而是直接從6種票券中選取2種。

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