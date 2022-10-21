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虐打8月大兒子！揍成熊貓眼「肋骨斷4根」　22歲新手媽下場慘了

▲桃園市8個月大鄭姓男嬰今年4月因昏迷送醫急救不治，桃檢率法醫相驗發生男嬰頭部、胸部等處有多處陳舊傷勢，懷疑生前受虐。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲桃園市8個月大鄭姓男嬰今年4月因昏迷送醫急救不治，桃檢率法醫相驗發生男嬰頭部、胸部等處有多處陳舊傷勢，懷疑生前受虐。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名8個月大鄭姓男嬰，今年4月間因為昏迷被送醫急救仍宣告不治，院方發現男嬰頭胸等處有陳舊傷勢，懷疑生前曾受虐，鄭姓生母否認施虐，但檢方相驗發現男嬰有顱內出血、肋骨陳舊性骨折等傷勢，偵查終結依家暴傷害致死罪嫌將鄭母起訴。

檢警調查，22歲的鄭姓女子於今年4月1日發現8個月大的鄭姓獨子無意識，趕緊送往林口長庚醫院急救，醫護人員發現男嬰眼部腫成熊貓眼，到院前已無呼吸心跳，急救後仍宣告不治，由於男嬰有顱骨複雜性骨折、顱內出血等傷勢，醫護人員懷疑他生前受虐，向警方與市府社會局家防中心通報。

桃園地檢署檢察官率法醫解剖後發現，男嬰有複雜性顱骨骨折併顱內大腦實質性挫傷出血、蜘蛛網膜下腔出血、肋骨4至7肋骨骨折並結痂之舊傷，急救後因中樞神經衰竭、出血性休克死亡，生前確實有受外力毆打致死之可能，而男嬰主要照顧者就是生母鄭女。

據指出，鄭姓女子於2017年7月以求學名義來台念書，期間曾有過多名同為越南籍男友，但後來不知何故中斷求學路，2020年12月簽證到期未返回越南，因疫情關係至留台灣，移民署則列為逾期居留對象，2021年3月曾向移民署報到，當時已有身孕約5、6個月，最後於2021年7月在台產下鄭姓男嬰，但生父疑似為越南籍不明男子，目前鄭女與另一名越南籍男子同居。

鄭女接受偵訊時對男嬰施虐，辯稱男嬰是喝奶嗆到才失去生命跡象，至於其身上傷勢則是自己跌倒釀成；檢方與林口長庚醫院方發現男嬰頭部有多處陳舊性傷勢，檢方調查後依家暴傷害致死罪嫌將鄭女起訴。

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