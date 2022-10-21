基隆+495！專責病房空床率56.6%　林右昌籲儘速完整接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（21日）公布國內本土病例，新增3萬7196例，其中基隆新增495例，全市專責病房空床率56.6%，市長林右昌表示，由於接種COVID-19疫苗，可降低染疫重症和死亡機率，基隆市將於10月22、23日兩天，在基隆港務分公司1樓，再度開設次世代雙價莫德納大型接種站，滿18歲以上民眾即可接種，隨到隨打；65歲以上長者同步接種公費流感疫苗。

林右昌呼籲，請市民持續維持生活日常，防疫衛生好習慣，室內空氣保持流通，外出戴口罩，進出人多場合或高感染風險場域，主動配合各項防疫措施。此外，基隆市衛生局為讓市民，更便利施打流感疫苗，除在七區衛生所與51家合約院所，同步提供接種服務，在10月底前，還另外於社區及職場安排100處接種站，歡迎市民就近施打。流感合約醫療院所資訊，民眾可上「基隆衛生局」網站查詢。

有關基隆市疫情部分，本市今日495名確診人數中，包括外縣市通報62例，佔12.53%；其中女性291人、男性204人；若以年齡別區分，25-34歲有84人，占16.97%，其次45-54歲有82人，占16.57%；至於75歲以上的長者有22人、65-74歲有44人、6歲以下有23人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治59人、空床77床，空床率56.6%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症37名、中症4名、輕症4名；部立基隆醫院，輕症14名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估19萬7095人，利用快速通道的有5萬1251人，有11萬3645人完成健康條件審核，符合資格已派案8萬9887人，條件不符合則有2萬3758人。

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