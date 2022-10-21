快訊／中重症+286！1歲童染疫後爆6症狀確診MIS-C　5歲↓幼兒達百例

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增78例新冠死亡個案，也通報286例中重症。死亡個案中最年輕為一名30多歲男性，10月上旬因症狀到診所快篩陽性確診，開立口服抗病毒藥物後在家居家照護，沒想6天後在家昏迷已無心跳，經衛生所行政相驗，開立死亡診斷為心肺衰竭和新冠確診。

指揮中心指出，今日新增78例本土病例死亡個案，為54例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、74例具慢性病史、52例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月27日至10月18日，死亡日期介於10月10日至10月18日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中最年輕為一名30多歲男性，沒有接種疫苗，有糖尿病史，10/10因為頭暈、痠痛、盜汗到診所快篩陽性確診，給予口服抗病毒藥劑倍拉維，後續在家居家照護，10/16被家人發現在家昏迷，已無心跳，經衛生所行政相驗，開立死亡診斷為心肺衰竭和新冠確診。

今日也新增通報286例中重症，當中有213例中症、73例重症，其中又有一起兒童重症為MIS-C。羅一鈞說，個案為1歲男童，接種一劑疫苗，無慢性病史，9/20確診新冠，10/8起陸續有咳嗽、紅疹、發燒、腹瀉、紅眼、嘴唇紅腫等6症狀。10/13到急診，檢查有發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑MIS-C住院，仍住一般病房治療中。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共251例，36例死亡；分別為33例腦炎、26例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、163例MIS-C、2例心肌炎、4例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及新增中重症、死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大