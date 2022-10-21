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國民黨團疑「高端疫苗6億價差消失」　喊話陳時中說清楚

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨立法院黨團20日召開記者會質疑，高端財報的合計營收，與前衛福部長陳時中在立法院答詢所稱的40多億元費用，有6億元的價差，究竟這筆差額去哪裡了，每一劑疫苗的單價又是多少錢，希望衛福部和陳時中都能出面說清楚。

▲台南傳出1名女子打二劑高端疫苗，疑發生不良反應導到半身癱瘓，個人、家庭受到嚴重衝擊，台南市社會局社工介入關懷協助。（圖／示意圖，非本案事人，記者林悅翻攝，下同）

▲高端疫苗。（資料照／記者林悅翻攝）

國民黨團總召曾銘宗表示，根據高端公司110年度年報的第一頁致股東報告書中記載，預估銷售疫苗營業收入約為40億9720萬元，與3月8日陳時中答覆立委費鴻泰所稱的40多億元相當，但實際上高端營業收入約36億元，兩者之間有6億元的價差。

國民黨團認為，高端公司的財報經過會計師簽證，陳時中在立法院也說過，高端疫苗購買金額為40多億元，那麼這筆6億元的差額究竟跑到哪裡，是佣金、競選經費還是被誰拿走了，陳時中應該出來講清楚、說明白，如果無法說清楚，國民黨團基於為人民看緊荷包的原則，將依法提出告訴。

國民黨團首席副書記長謝衣鳯進一步指出，陳時中今年3月8日回覆費鴻泰質詢時曾證實，高端疫苗每劑價格是871元到881元，但根據高端公司查核年報顯示，110年度銷售金額為32億7516萬6000元，銷售數量為444萬8318劑，平均每劑單價為736.27元，合計價格相差了6.45億元（以每劑881元乘上銷售量計算）。

▲▼國民黨團20召開「高端價差 7 億元誰拿走了？是佣金？還是選舉經費？」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團希望陳時中出面說清楚，究竟6億元的差額到哪裡去了。（圖／國民黨團提供，下同。）

另外，高端公司19日發出聲明指出，新冠疫苗累計銷售36.2億元，賣給中央指揮中心480萬劑，平均每劑單價754元，兩者價差也達6.09億元（以每劑881元乘上賣給指揮中心的量計算）。謝衣鳯質疑，高端公司110年報是經過會計師查核認證，代表111年度每劑賣中央疫情指揮中心是980.52元，為何每劑價格比110年度還高、高端採購的價差到底流向何方，希望陳時中能向國人說明。

費鴻泰也表示，高端公布銷售數量和金額，與陳時中在立法院答詢時所稱的每劑單價金額，兩者相差6億元，錢跑到去哪裡了，是在高端公司，還是跑到某些人口袋裡，包括高端公司、衛福部長和食藥署長，都有必要說清楚，倘若都說不清楚，很可能是貪瀆的問題。

▲▼國民黨團「高端價差6億元誰拿走了？是佣金？還是選舉經費？」記者會資料。（圖／國民黨團提供）

▲費鴻泰質疑高端疫苗採購可能有貪瀆問題。

關於高端疫苗採購爭議，指揮中心20日嚴正澄清並表示，外界質疑高端新冠疫苗研發及銷售利潤，高端19日提出3點說明，指出新冠疫苗累計銷售淨額為台幣36.2億，但研發成本投入30至40億，研發合法合規，絕非暴利。而根據高端疫苗銷售36.2億元估算，與指揮中心採購的高端疫苗預算相當吻合，顯示高端目前的唯一買主是指揮中心，沒有其他訂單，在指揮中心買了480萬劑，另外贈送20萬劑給指揮中心的情況下，平均每劑疫苗價格約754元。

指揮中心強調，政府新冠肺炎疫苗採購是依法執行，完全可接受立法院、審計部及監察院之監督、查核和約詢，如有違法事項絕對依法徹查、嚴正法辦，絕不寬貸，有心人士在無事實根據或資料不清的情況下，推測並惡意散播不實的臆測，造成各種誤解，並指稱防疫人員貪瀆，嚴重打擊防疫人員士氣，也造成緊迫的防疫人力資源浪費，實非國人福祉。

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