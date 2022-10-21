快訊／本土+37196！連2天跌破4萬　增78死「30多歲男染疫家中亡」

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增37196例本土個案，連續兩天跌破4萬；另增69例境外移入，確診個案中新增78例死亡。當中最年輕為一名30多歲男性，10月上旬因症狀到診所快篩陽性確診，開立口服抗病毒藥物後在家居家照護，沒想6天後在家昏迷已無心跳。

指揮中心今日公布國內新增37196例本土個案，和上週同日相較下降22.8%，明顯降溫；至於縣市分布方面，以新北市6861例最多，接著依序是台中市5006例、高雄市4370例、桃園市3668例、台北市3489例、台南市3108例。今日也新增通報286例中重症，當中有213例中症、73例重症。

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▲指揮中心公布10/21確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增78例本土病例死亡個案，為54例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、74例具慢性病史、52例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月27日至10月18日，死亡日期介於10月10日至10月18日。

指揮中心說明，今日新增69例境外移入個案中，為35例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自新加坡及香港(各2例)，日本、土耳其、韓國、泰國、印尼、德國及馬來西亞(各1例)移入，另58例感染國家調查中。入境日期介於今年9月20日至10月19日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及新增中重症、死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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