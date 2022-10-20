南投+728！第三劑隔5月保護力剩30%　衛生局籲速打莫德納次世代

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數728例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數728例，截至10月19日累計確診人數11萬8599例，居家隔離人數1633例，今日解除隔離人數427例，居家照護人數4416例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；今日死亡新增4人，計60至69歲、80至89歲各1人，90歲以上2人，均有糖尿病等慢性病史，另已接種4劑、2劑疫苗各1人，未曾接種疫苗計2人，累計死亡人數計370人。

衛生局陳南松局長說，依據台大公衛學者陳秀熙研究團隊分析，多數國人施打第3劑的時間已超過5到6個月，對中重症保護力僅剩30%，並逐漸歸零，成為近期BA.5流行下死亡人數增加的原因；因應邊境逐步開放政策，Omicron亞型變異株BA.5及其他新興變異株病毒持續在全球擴散，籲請前一劑間隔已經逾5個月（含）以上的民眾，儘快接種莫德納次世代雙價疫苗。

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本週末（10月22、23日）莫德納次世代雙價疫苗跟流感疫苗服務的合約院所詳見https://reurl.cc/3Yv3MR，陳南松建議可先撥打電話與合約院所預約，節省排隊等候時間，記得攜帶健保卡以及新冠疫苗接種紀錄卡（亦稱黃卡），疫苗接種後約14天後產生保護力。

陳南松也提醒，中央流行疫情指揮中心昨已宣布，各類型住宿式及社區式照顧機構需定期公費快篩之措施，再延長1個月至11月30日止，篩檢頻率仍維持為服務對象每週定期快篩2次（身心障礙者、失智症者、2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩）。