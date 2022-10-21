老天最好的安排　謝龍介抽中3號偕蔡宗豪車隊掃街

▲台南市長候選人謝龍介抽中3號，親自陪同台南市議員候選人蔡宗豪，一同車隊掃街，向台南鄉親報告票投龍介萬事OK。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

九合一大選21日舉行候選人號次抽籤，國民黨台南市長候選人謝龍介抽中3號，謝龍介表示，他要跟鄉親報告，他已經完成號次抽籤，抽中3號，3號的手勢比起來是個「OK」，市長票投謝龍介，政見OK、福利OK、交通OK、萬事OK，經濟起飛都OK。

謝龍介指出，3號個數字，正好也是他在這場選戰中反覆強調的，台南市已經30年不曾輪替，彷彿冥冥之中，自有定數。3號是最適合他的號次，老天最好的安排，奇蹟，正在發生！



隨後與謝龍介與市議員候選人蔡宗豪同框一起車隊掃街，新一波文宣也在21日出爐，向台南親報告好消息。蔡宗豪說，20年來謝龍介議員長期監督市政、不畏強權，為民發聲永遠站在正義的一邊，長期獲得中西區、北區鄉親高度的肯定，希望這份優質的經驗延續下來，讓青年蔡宗豪來傳承，給年輕人一個機會。





謝龍介表示，世代傳承要持續推動，讓它成為常態，讓新世代能進入到公共事務來參與，我們的城市，才能更多元、活潑更有朝氣，對一個老城市來講，確實需要世代傳承，蔡宗豪有能力、心存善念，存忠孝心、行仁義事，蔡宗豪值得我們大家一起來支持他。年輕人的投入是民主政治的正面發展，在此關鍵時刻，社會、國家要給年輕人機會，用選票來支持年輕人，支持蔡宗豪，力保青年一席，票投謝龍介，萬事OK。