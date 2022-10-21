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鍾東錦不解「藍軍英雄變黑道」　朱立倫：排黑條款是天條

▲▼ 朱立倫出席李彥秀競選總部 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲朱立倫出席李彥秀競選總部。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦昨日與台北市長柯文哲會面，但被外界批評為是「黑白配」；鍾批被稱黑道聽來很不舒服，還說他曾是藍軍英雄，為何突然變黑道。對此，國民黨主席朱立倫今（21）日表示，國民黨提名的候選人，都必須禁得起考驗，排黑條款是天條，誰都不能豁免。

鍾東錦20日率議會拜會台北市議會及台北市政府，並與柯文哲會面，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎批評為「黑白配」。鍾東錦說，記者說他黑道背景，他聽起來很不舒服，自己去年在苗栗辦公投宣講時，還是藍軍英雄，不知道為什麼經過幾個月後就變黑道，「我覺得我是心地很善良」。

朱立倫今日出席北市議員參選人李彥秀競總成立大會時表示，這次選舉就是「挺善良的」、「挺正義的」，用善良對抗邪惡，用正義對抗黑暗；國民黨在各縣市提名的候選人，都是實實在在、清清白白，都必須要禁得起考驗。

朱立倫表示，提名者必須按照黨章、黨綱的規定，其中排黑條款是天條，任何人都沒有辦法豁免，希望所有在苗栗有智慧的好朋友，最後團結起來支持國民黨提名清清白白實實在在的謝福弘。

至於國民黨籍現任苗栗縣長徐耀昌近日公開為鍾東錦站台輔選，國民黨中央考紀會原本在昨天要開會討論徐耀昌的黨紀處分案，但因出席人數不足流會。朱立倫表示，對所有黨紀在進行中的個案，他不會表示意見，他尊重考紀會。
 

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