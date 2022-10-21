「市民當靠3，當市民靠3」　新竹市長候選人林耕仁抽中3號　

▲林耕仁抽中3號，喊出「市民的靠3」。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁21日進行選舉號次抽籤，林耕仁抽出3號，喊出「讓耕仁來做市民的靠3」，拜託市民要當他最大的靠山，因爲市民才是他參選以來最強的大咖，未來當選更要做市民的靠山，憑良心做事，打造舒適減壓的新竹市，做最照顧市民的市長。

林耕仁為第三順位抽籤，現場支持者響起一片歡呼，也抽出3號選舉號次，並喊出「讓耕仁來做，市民的靠3」。林耕仁說，市民是他的後盾、最大的靠山，未來擔任市長，也要做市民的靠山，在強化托育、托老、智慧交通、校園安全和優質教育，打造移居、宜居、移居的幸福城市。

隨後林耕仁以及所有議員喊出「國民黨大團結」，高舉正藍軍大旗，市長議員攜手合作，為市民打拚。一行人並一同上戰車遊行，向市民請安致意，在倒數36天做最後衝刺。

▲林耕仁說，市民是他的後盾、最大的靠山，未來擔任市長，也要做市民的靠山。

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