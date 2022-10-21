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抽中5號　沈慧虹：新竹光榮，5你5我，5告讚！

▲沈慧虹。（圖／記者陳凱力攝）
▲沈慧虹抽中5號，高喊「新竹光榮，5你5我（台語）！」、「新竹慧虹，5告讚！」（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2022九合一大選候選人於今（21）天上午號次抽籤，民進黨新竹市長候選人沈慧虹與同黨市議員、議員候選人「新新竹隊」集結，立院總召柯建銘和前市長林智堅都陪同出席。沈慧虹抽出5號，高喊「新竹光榮，5你5我（台語）！」、「新竹慧虹，5告讚！」，接著一行人馬不停蹄展開車隊掃街造勢，沈慧虹與所有「新新竹隊」候選人沿途向支持者揮手致意，場面熱鬧滾滾。

新新竹隊隊長、市長候選人沈慧虹抽到5號。東區議員鄭美娟23號、曾資程22號、議員候選人劉彥伶25號；南區議員施乃如5號；西區議員陳建名1號；北區議員劉康彥5號，與沈慧虹同號、議員候選人楊玲宜幸運抽得10號，與名字連成諧音；香山區議員候選人林盈徹2號。

▲沈慧虹。（圖／記者陳凱力攝）

▲柯建銘、林智堅為新新竹隊集結站台。

「我是5號沈慧虹，新竹光榮5你5我（台語）！新竹慧虹5告讚！」沈慧虹表示，過去八年在新竹生活奮鬥，她與林智堅、柯建銘、公務團隊一起為市民努力，「5你5我，作伙讓市民更幸福」。她盤點各項政績，包含動物園翻新、孔廟旁大沙坑和新竹公園百年大道，孩子安全走在人行步道、上班族下班後有公園放鬆充電，笑容不會騙人，幸福不是憑空得來，新竹過去發展停滯20年多，團隊用8年時間為城市帶來改變，未來要繼續讓新竹更光榮。

林智堅強調，選舉要選賢與能，「5號沈慧虹是飽穗的稻子，頭犁犁；對手是無料的人，氣噗噗」。沈慧虹有32年經驗，其中7年多在新竹市府打拼，她最有能力、最有經驗，是最佳的市長人選。反觀對手，迴避、說謊、切割、責任推別人，不是未來市長該有的格局，他誠懇呼籲市民朋友「有經驗、會做事、有同理心的5號沈慧虹，5告讚！」

林智堅說，這次選舉是攸關幸福政績延續的選擇，相信市民在這七年多的建設都有感。新竹夥伴為了創造新竹經驗、打造幸福政績，團隊戰戰兢兢堅守崗位。可惜對手為了選舉，鋪天蓋地抹黑攻擊，「但我始終相信，紛擾會過去，建設會留下」，這些建設都是新竹扎實努力帶來的政績。

柯建銘表示，這次選舉讓他特別有感受，他24歲回到新竹加入反對運動，看戒嚴解嚴到民進黨成立。他說，這次選舉是價值和道德的選擇，也是台灣民主核心價值的歷史關鍵時刻。「呼籲選民想一想，新竹改變我們看得到，市政治理要找有規劃力有能力的人，唯有治理經驗才能為新竹再創光榮！」柯建銘說，邪不勝正，我們要打一場正義的選戰，選票不在網軍手上，「鬥陣走！最後勝利是我們的！」

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