「彰化人大小事」版主選議員！35萬粉絲嗨翻　蔡坤翰：盼帶來改變

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣選委會21日辦理彰化縣議員候選人抽號次籤，共有86人登記，要選出54席，其中第一選區(彰化市、花壇、芬園)參選爆炸，應選13席，老將新秀有24人參選，被外界稱為超級戰區，當選機率只有0.54％，其中還有個新面孔蔡坤翰，也是臉書「彰化人大小事」版主，他強調參選的目的，就是要為彰化帶來改變。

▲臉書「彰化人大小事」版主蔡坤翰(左二)參選縣議員。（圖／記者唐詠絮攝）

臉書《彰化人大小事》是彰化第一大群由管理員蔡坤翰、楊語絃等人經營長達10年的時間，去年兩度被無預警滅群，加上成立的二群已累積35萬名群友，蔡受訪時表示，他自己也是在地彰化囝仔，參選就是要「為彰化帶來改變」。

▲臉書《彰化人大小事》版主蔡坤翰參選縣議員。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡坤翰指出，改變彰化就從彰化選舉開始，這次的選舉主軸「不插旗、沒有大型看板」，用最低的競選經費，控制好自己經費預算，以後才能讓縣府不再亂花納稅人的錢。

蔡坤翰從經營「彰化人大小事」10年來，了解到彰化人的需求、最先知道彰化民意的需求在哪裡，當選議員後，更可以及時的把民眾的意見及生活中遇到的事，轉達給政府知道。

「彰化人是最有人情味」，蔡坤翰強調，尤其社團長期關注弱勢，每次號召團友都能及時響應，自己相信，對於弱勢的照顧，關係著一個進步的城市與光榮感，如果更完善，這個城市一定會更好。

▲彰化縣第一選區24人參選縣議員。（圖／記者唐詠絮攝）