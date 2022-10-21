小一新生獨自搭公車放學　下錯站徘徊街頭...暖警助返家

▲男童被熱心民眾帶往派出所報案，女警立即耐心安撫男童，順利查出其身分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南警分局東和派出所昨（19）日下午來了一位熱心民眾，牽著一名淚眼汪汪的幼童前往報案，「我想回家」男童眼中含著淚水這樣告訴女警姐姐。警方在安撫男童後查出男童是跨鄉鎮就讀小學，依循線索迅速聯繫學校與家長，這才讓正在約定下車處等不到孩子的母親放下心來，立即前往派出所團圓。

「弟弟不要緊張，警察姊姊會幫助你返家」東和派出所指出，經查原因幼童放學後搭乘公車但下錯站，一時來到陌生街道，驚慌徘徊被熱心民眾發現，遂一同前往報案。

所長吳俊麟及警員黃昭螢先隨即於桌上擺出礦泉水及各種點心點供幼童安撫情緒，尤於幼童尚處驚慌之際，淚眼汪汪地童言童語的交代不清楚自己住哪邊，以及及爸爸媽媽連絡電話，女警黃昭瑩員看著男童說「弟弟不要緊張，警察姊姊會幫助你返家」。

男童這才止住淚水說出姓名及出生年月日，經查迷失兒童住於雲林縣斗南鎮，在古坑鄉就讀國小一年級，經男童所提供之資料進行相關查詢比對，聯絡上林童母親，警員告知家屬目前男童平安，並請其至所帶回。

男童在所內見到媽媽那一刻，心中的雀躍湧現而出，最後再與美女警察姊姊合影，結束一場驚魂記。斗南警分局說明，有關幼童搭乘公車下錯站之情形，因父母親已在與小孩約定之下車點等待要接小孩，時間到了發現小孩未出現，就立即電話聯絡校方及尋找。雖未發現父母方面有違反兒童及少年福利與權益保障法等相關規定，警方仍通報校方加強新生學童的安全照護。

東和派出所所長吳俊麟表示，為避免類似情況再發生，家長們應教導小朋友背誦自家電話及家長聯絡資訊等資料，若走失時則待在原地等候，並尋求民眾報警協助。

▲男童被熱心民眾帶往派出所報案，女警立即耐心安撫男童，順利查出其身份。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林縣議員6個選區69人搶43席 候選人號次抽籤出爐

►「雲林上場一心奉獻」」 國民黨縣長候選人張麗善抽出1號

►「新雲林大勝利」 雲林縣長候選人劉建國抽到勝利2號

►雲林縣長候選人號次出爐 張麗善出1號、劉建國2號、林佳瑜3號

►醉男木棍打死老母！常酒後鬧事砸玻璃 鄰：媽媽溺愛卻常挨揍

