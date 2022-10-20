醉男木棍打死老母！常酒後鬧事砸玻璃　鄰：媽媽溺愛卻常挨揍

▲雲林林內鄉一處民宅驚傳逆子酒後用木棍打死母親兇殺案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉昨(19)日驚傳逆子酒後打死母親的人倫兇殺案，46歲的洪姓男子酒後持木棍狂毆75歲老母親，身型嬌小的母親遭重擊頭部受重傷，洪男的哥哥也遭打傷頭部，賴婦雖經送搶救後今天拔管宣告死亡，洪涉嫌殺人遭收押後，檢察官今天會同法醫前往相驗，希望釐清賴婦確切死因。

雲林地檢署表示，受理報案後隨即指示斗六警分局警員，就賴婦案發後之身上殘留微物及毆打案現場跡證詳細採證，鑑識犯罪工具木棍之殘留指紋、DNA等生物跡證，全面蒐集與此案相關證據，綜合分析研判，初步研判洪姓男子就是持棍行凶者，經檢察官訊問洪嫌後，認其涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，且有事實足認有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

▲林內鄉逆子酒後打死母親兇殺案，承辦檢察官與法醫今前往相驗，將釐清賴婦確切死因。（圖／記者蔡佩旻翻攝）。

案發之後附近街坊對此事議論紛紛，附近居民說，洪男是當地長期問題人物，經常酒後鬧事，也常常狠踹狠揍、徒手毆打老母親，曾經拿石頭、磚塊砸毀附近鄰居玻璃窗、玻璃門，警方也常來關切，但洪母總是包庇兒子，騙警察兒子不在，而讓鄰居束手無策。

▲鄰居指著家中被洪男砸破的玻璃表示，洪男時常酒後鬧事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）。

附近鄰居透露，洪男長期無業，與哥哥和母親同住，缺錢花用就向老母索討，也經常酗酒，一拿不到錢就動手動腳毆打母親。

據了解，洪昨天上午先拿木板條重擊母親頭部，連阻擋的哥哥也遭其狠打，頭部受創送醫縫了5、6針，與洪母皆送往台大雲林分院救治，但洪母傷勢嚴重，今日上午拔管放棄急救，宣告不治。

▲鄰居透露，洪男酒後亂砸鄰居門窗，雖不堪其擾但對其都束手無策。（圖／記者蔡佩旻翻攝）。

▲附近居民說，警方雖常來關切，但洪母總是包庇兒子，騙警察兒子不在，而讓人束手無策。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲洪男長期無業，與哥哥和母親同住。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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