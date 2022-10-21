雲林縣長候選人號次出爐　張麗善出1號、劉建國2號、林佳瑜3號

記者蔡佩旻／雲林報導

距離11月26日2022九合一選舉倒數36天，今（21）日雲林縣長候選人於雲林縣議會進行抽籤號次，挑戰連任的國民黨提名候選人張麗善出1號，民進黨提名候選人劉建國抽出2號，三度參選縣長的牙醫師林佳瑜抽出3號。

▲雲林縣長候選人今日上午於雲林縣議會依序抽出號次。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

現任國民黨籍雲林縣長張麗善於上午8時48分左右抵達縣議會，在數十名支持者簇擁下滿臉笑容走進報到台，其中一名孕婦挺著大肚子力挺支持，讓張麗善當場紅了眼匡，感動地一度哽咽，兩人擁抱後，隨張麗善即精神喊話「我會帶著雲林的希望，努力下去！」

▲斗南牙醫林佳瑜首先抽出3號。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民進黨籍劉建國在斗六市長候選人許百芳與多名同黨縣議員候選人陪同下，神采奕奕抵達抽籤現場，並於8時57分左右完成報到，進入抽籤區與先到場等候抽籤的張麗善碰面，兩人互相點頭示意未交談；三度參選縣長的林佳瑜在8時59分左右入座，三人就定位後隨即進行抽籤。

▲民進黨籍參選人劉建國接著抽出2號。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

抽籤作業依登記順序進行，林佳瑜首先抽出3號、劉建國抽出2號、張麗善則為1號。劉建國走出縣議會大廳後，支持者湧上高喊「新雲林！當選！」，比出象徵「勝利」的2號V手勢；張麗善則秀出特地準備的「雲林上場，1心奉獻」的中堂卷軸，在支持者陪伴下走出會場。

▲國民黨籍候選人張麗善抽出1號。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長候選人劉建國走出縣議會大廳後，支持者湧上高喊「新雲林！當選！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長候選人張麗善秀出「雲林上場，1心奉獻」的中堂卷軸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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