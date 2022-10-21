「雲林上場一心奉獻」」　國民黨縣長候選人張麗善抽出1號

▲張麗善強調，雲林已經成功上場，雲林正在改變，現在需要加速前進，請大家11月26日支持1號張麗善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善今(21)日在副縣長謝淑亞、雲林縣農會總幹事簡明欽、婦女團體以及數十名支持者簇擁下前往雲林縣議會抽出下屆縣長選舉的號次。張麗善抽中1號，步出議會大廳現場也喊出｢雲林上場、1心奉獻｣的口號。現任雲林縣長張麗善競選連任，她表示自己一心一意為雲林奉獻，更會全力以赴讓雲林一馬當先、加速前進。

雲林縣長張麗善表示，自從上任後，沒有一天不擔心雲林被邊緣化，所以要求自己一天當三天用，這次提出｢2030前進雲林｣的政見，為雲林擘劃可長可久的未來，並將雲林打造成農工商科技城，創造就業機會，使得下一代不再外漂，人口不再外移，雲林宜居樂活、共融發展。

張麗善強調，雲林已經成功上場，雲林正在改變，現在需要加速前進，請大家11月26日支持1號張麗善，繼續力挺腳踏實地、有遠見、會做事的張麗善團隊。張麗善說，懇請所有雲林的鄉親朋友再給自己四年，她會率領縣府團隊秉持現在一天當三天用的精神，利用接下來的四年拚未來的八年，讓雲林在2030年脫胎換骨。

▲張麗善抽中1號，步出議會大廳豎起大拇指，現場也喊出｢雲林上場、1心奉獻｣的口號。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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