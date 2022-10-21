「新雲林大勝利」　雲林縣長候選人劉建國抽到勝利2號 　

▲劉建國表示，抽出2號代表勝利，同時就是代表要帶給雲林大勝利，未來也將為雲林各項建設及福利帶來大勝利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨提名雲林縣長候選人劉建國今(21)日前往雲林縣議會抽出下屆縣長選舉的號次，抽出2號隨即說出「勝利」。劉建國表示，2號就代表勝利，也就是選戰會大勝利，同時就是代表要帶給雲林大勝利，未來也將為雲林各項建設及福利帶來大勝利。

選戰進入倒數36天，劉建國對此表示，我們不打負面的選舉、我們都是正向的選舉，但這四年雲林縣總共有1400多億元預算，現任縣長到底為雲林帶來怎樣的建設，為人民做了怎樣的福利，基本上是看不到的，同時現在雲林是有很多不好的數字在產生。

例如雲林縣面臨人口老化，長照涵蓋率低於全國平均10%，短短三年多人口流失2萬人，青年人外流，同時天下雜誌幸福城市大調查連三年競爭力環境力經濟力吊車尾，康健雜誌健康城市大調查連兩年最後一名，這三年15-29歲青少年失業率全國最高，110年主計總處「教育考核」全國最後一名。

劉建國強調有能力來翻轉雲林這樣不好的狀況，已爭取全國首座「國家級高齡醫學暨健康福祉中心」、台大虎尾院區二期擴建，總經費150億。另外政策白皮書推動雙技(科技+生技)農業首都，絕對可以創造農民更多收益，也可以讓雲林農業科技與生技直接接軌。

劉建國最後指出，隔壁的嘉義縣在翁章梁四年任內打造6個產業園區，雲林至今卻一個都沒有，這代表一個會做事的首長，會帶來地方數據好與壞，劉建國有自信可打造新雲林，拚未來，也拜託雲林鄉親給予這個機會，絕對可以翻轉雲林。

▲劉建國表示，抽出2號代表勝利，同時就是代表要帶給雲林大勝利，未來也將為雲林各項建設及福利帶來大勝利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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