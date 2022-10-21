處理完男焦屍後猝死！48歲新北警今告別式　500人淚送最後一程

記者戴上容／新北報導

新北市三重分局警員48歲蘇文明，9月底處理完忠孝橋下男性焦屍事件後，隔日猝死，同僚們都相當不捨，今天是他的告別式，新北市政府警察局長黃宗仁親率500多位警察，前往悼念慰問家屬，眾人列隊淚送蘇文明最後一程，曾與蘇員共事的同僚們全都紅了眼眶，場面哀戚與不捨。

▲▼48歲蘇員猝逝，新北警察局長率隊致意。（圖／記者戴上容翻攝）

三重警分局大同派出所員警蘇文明9月29日凌晨3時許，獲報到忠孝橋下處理62歲男性自焚案，突感身體不適坐臥草坪，由救護人員攙扶上車，送醫之際仍心繫工作，特別交代同仁幫其查證抄登資料，未料就醫完畢返家休養一日後，晚間11時46分不幸離世，死因為「心因性猝死」，年僅48歲。

新北警察局表示，蘇文明1994年從警察專科學校畢業，投身維護社會治安工作，1994年7月調派三重分局服務，從警29年期間，工作負責盡職，性格爽朗不拘小節。

三重警分局知悉蘇員不幸辭世後，立即成立治喪委員會協助家屬辦理後續事宜，於今 (21) 日下午2時 30 分，在板橋殯儀館崇仁廳辦理公祭告別式，新北市政府警察局長黃宗仁不捨同仁積勞成疾，親率副局長及所屬分局分局長等人前往悼念慰問家屬，淚送蘇文明最後一程。

據了解，蘇文明身後留下身障妻子及1名剛上大學的獨子，蘇文明妻子因手受傷萎縮，行動上受限，工作上僅能打零工，像是做手工、彩券行等方式打工貼補家用，獨子目前就讀大一，且蘇文明於去年背負鉅額房貸，家庭頓失經濟依靠。分局表示，將持續竭盡所能地提供蘇員遺眷關懷與協助並為他爭取應有的撫卹金。