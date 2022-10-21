不斷更新／九合一大選抽籤！全台各縣市候選人號次一次看

2022九合一選舉倒數35天，中選會21日進行號次抽籤。台北市長選戰方面，第一個抽籤的民進黨台北市長參選人陳時中抽到12號。因今年登記參選台北市長共計12人，陳時中被指抽中「另類籤王」。抽中12號後，陳時中臉書粉絲專頁也火速更換頭貼、封面相片，網大讚「時鐘走好走滿到12，時中做好做滿選12」、「12號台北12個區，天意要阿中當市長」，紛紛高喊凍蒜。