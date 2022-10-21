不斷更新／九合一大選抽籤！全台各縣市候選人號次一次看

▲今日九合一候選人進行號次抽籤。（圖／記者林敬旻攝）
記者朱祖儀／綜合報導
2022九合一大選定於11月26日進行投票，目前選戰已進入倒數階段，今（21）日舉行各縣市候選人號次抽籤。以下為《ETtoday新聞雲》為您特別整理的候選人號次名單。
●台北市
1號：張家豪
2號：王文娟
3號：鄭匡宇
4號：黃聖峰
5號：童文薰
6號：蔣萬安
7號：蘇煥智
8號：黃珊珊
9號：施奉先
10號：唐新民
11號：謝立康
12號：陳時中
●新北市
1號：林佳龍
2號：侯友宜
●基隆市
1號：謝國樑
2號：林永發
3號：蔡適應
4號：曾國民
5號：黃希賢
●桃園市
1號：張善政
2號：賴香伶
3號：鄭運鵬
4號：鄭寶清
●新竹縣
1號：黃秀龍
2號：范振揆
3號：周江杰
4號：楊文科
5號：劉復嵐
●新竹市
1號：黃源甫
2號：龔偉綸
3號：林耕仁
4號：李驥羣
5號：沈慧虹
6號：高虹安
●苗栗縣
1號：鍾東錦
2號：謝福弘
3號：吳盛聖
4號：徐定禎
5號：宋國鼎
●台中市
1號：陳美妃
2號：蔡其昌
3號：盧秀燕
●彰化縣
1號：王惠美
2號：黃秀芳
3號：蕭仁正
●南投縣
●雲林縣
●嘉義縣
●嘉義市
1號：黃敏惠
2號：蔡松益
3號：黃紹聰
4號：陳泰山
5號：黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統
6號：李俊俋
●台南市
1號：許忠信
2號：林義豐
3號：謝龍介
4號：吳炳輝
5號：黃偉哲
●高雄市
1號：鄭宇翔
2號：曾尹儷
3號：柯志恩
4號：陳其邁
●屏東縣
1號：詹智鈞
2號：蘇清泉
3號：周春米
●宜蘭縣
1號：林姿妙
2號：朱振東
3號：許鋐哲
4號：陳秋境
5號：江聰淵
6號：陳琬惠
●花蓮縣
●台東縣
●澎湖縣
●金門縣
1號：李應文
2號：朱紀瑋
3號：林志錦
4號：楊鎮浯
5號：陳福海
6號：洪志恒
●連江縣
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