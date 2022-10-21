他好奇「1個月不喝飲料」有差嗎？　過來人曝優點：皮膚超光滑

▲網友好奇，是否有人試過一個月不喝飲料，只喝白開水。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者郭卉寧／綜合報導

俗話說「多喝水有益身體健康」，但你有試過一個月都不喝飲料，只喝白開水嗎？就有網友表示，之前看過別人挑戰「一個月只喝水」，結果身體變化相當驚人，讓他好奇：「有人試過嗎？」貼文曝光後，也吸引不少人分享戒掉飲料後的改變。

原PO在PTT的WomenTalk板指出，曾經看過其他人做過一個挑戰，是一個月內每天只喝水，不喝其他的飲料，「結果一個月後身體變得很健康，就連皮膚看起來也年輕10歲。」由於成效十分驚人，讓他也忍不住好奇，是否有人實際做過這個挑戰：「有人試過只喝水，不喝其他飲料嗎？」

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貼文發出後，引起熱烈討論，不少網友紛紛分享自身經驗，「有，皮膚真的有比較好」、「有試過，皮膚沒有感，只有變很好入睡」、「我之前很常這樣，被人說手很嫩，不像男生的手」、「有啊，我大概1年沒喝飲料，覺得皮膚有比較光滑」、「不喝飲料瘦超快，而且真的會覺得身體很健康」。

不過，有一部分網友表示，戒掉飲料前後並沒有什麼差異，「我已經幾乎都喝水快十年了，皮膚也沒有好到哪去啊」、「之前蠻長一段時間都這樣，身體沒什麼特別感覺欸，有比較省錢就是了」；另外，也有人認為，主要和個人體質有關，「基因占99%，遇過每天喝飲料，皮膚一樣水噹噹的」、「喝水是好事，但不要相信皮膚會變多好。皮膚好壞是體質問題」。