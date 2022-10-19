30杯「野生廖老大」路邊遭棄養！地點曝光網驚喊：阿娘喂

▲30杯廖老大手搖飲被棄置在一處廢墟旁，現場十分髒亂。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

台灣「賽車教父」廖老大爆紅後推出連鎖飲料品牌，後來卻因為飲品的口感、品質而廣受議論。新北一名網友發現，泰山某處路邊竟有30杯「廖老大」手搖飲被丟棄，且每一杯都沒有拆過，讓他感到十分有趣，立即將地點張貼到網路上，直喊「歡迎認領」，地點曝光後，也讓網友笑了出來。

這名網友在「路上觀察學院」分享，他經過泰山台麗街時，意外看見路邊擺放了約30杯手搖飲料，仔細一看竟是近日相當火紅的「阿娘喂 廖老大連鎖茶坊」，且每一杯都沒有拆封過，於是公開了座標，直呼「歡迎認領」。

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依據照片畫面，外觀完好的的廖老大茶飲裝在袋中，被擺放在一處廢墟旁，周圍還堆滿了枯枝、垃圾與雜草，看起來十分髒亂，丟棄者相當不道德。

▲地點曝光後，有人嗨喊「在輔大附近」，也有人直言要去撿免費飲料。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



貼文曝光後，許多人不禁留言調侃，「這是默默在做公益的人，不想喝飲料想做公益的人」、「看來有人幫公司買飲料結果買錯間」、「看起來還很新耶」、「剛才應該去撿免費飲料的」、「阿娘喂，在輔大附近」、「拿起來喝啊！誰喝誰賺，卡地址。」

不過，大部分人則留言譴責，「根本不會到難喝，就中規中矩的飲料店，根本超浪費」「我覺得很浪費，集體網路霸凌一間公司和加盟想創業的家庭和年輕人我覺得也不好笑…這是關乎好幾個家庭的生計」、「這情況買的人比較惡質吧，浪費資源又造成環境汙染」、「送給別人喝也可以啊！為什麼要這樣隨意丟垃圾製造髒亂，你們比較爽」、「無聊當有趣，人云亦云造成了多少無辜加盟主受牽拖？」

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