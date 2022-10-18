職業安全與安全健康準則揭露　台南勞工局實務推廣宣導會

▲台南市勞工局職安健康處，委託成功大學於18日辦理「GRI403職業安全與安全健康準則揭露」實務推廣宣導會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為協助企業更了解 GRI 403職業健康與安全準則，讓企業能有效地將GRI 403準則融入永續報告中，以符合國際揭露標準，由職安健康處委託成功大學於18日辦理「GRI403職業安全與安全健康準則揭露」實務推廣宣導會。

台南市勞工局協助事業單位於實際運用上之適用性及問題提出精進方向，促使事業單位落實提升職業健康與安全，使企業有健康勞動力，創造永續發展的優質勞動環境，打造尊嚴、友善、健康、快樂工作環境的亮點特色，落實市長黃偉哲打造「職安城市希望家園」之願景。

勞工局王鑫基局長表示，職業安全衛生是企業良好投資，投資工作者安全與身心健康可獲得二倍以上之效益，由此凸顯出勞工安全與健康為企業最重要的資產，也是企業永續發展的重要關鍵。為鼓勵企業為保障台南市勞工勞動權益及職場安全健康，勞工局職安健康處不僅於今年8月16日辦理「永續、活力、共創健康活力職場職安健康論壇」，同時邀請成功大學蔡朋枝教授及郭浩然教授，針對事業單位GRI 403職業健康與安全準則撰寫進行輔導，更辦理實務推廣宣導會，藉由產、官、學各界專家共同解說與討論GRI403準則的架構、各管理方針報導要求與考量事項、基本指標與間接指標解說等，使事業單位透過GRI 403 準則的了解提升職業健康與安全，使企業有健康勞動力，創造永續發展的優質勞動環境。

台南市職安健康處處長李炫昌表示，藉由本次座談會協助事業單位能依產業特性及需求並參考勞動部職安署提供的GRI職業健康與安全準則揭露實務建議指南，以領先指標佐證其職業健康與安全管理、職業健康服務、工作者相關疾病預防的績效，創造永續發展的優質勞動環境。