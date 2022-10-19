被問飲料要買哪間？他跳針式回好友「想不到吧」　網見1照片笑了

▲台灣人愛喝手搖飲料。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣的手搖飲店越開越多，如果要讓消費者有記憶點，除了飲料好不好喝，店名怎麼取也很重要。就有一名網友發文表示，朋友日前問他飲料要喝哪一間，結果他照實回答卻被嗆。真相曝光後，吸引1.4萬人按讚朝聖，不少網友都笑翻了。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，直呼「給我道歉唷！」日前他透過訊息詢問好友是否要一起買飲料？對方就回應「OK！喝什麼？」

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▲原PO與好友對話。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO當下馬上回覆「想不到吧！」好友則再次詢問「到底喝什麼？」原PO便如跳針般再次回覆「想不到吧！」這下好友總算受不了，直呼「想你X啦～～到底喝什麼快說！」

不過，原PO並不是故意不說飲料店名，而是飲料店真的就叫「想不到吧飲料店！」他貼出照片的當下，也總算真相大白。

對話曝光後，底下網友紛紛笑回，「北七欸！好鬧」、「哈哈想不到吧」、「取名字很重要」、「以前我同事問我要喝飲料嗎？可不可。我說『渴』」、「我：這首歌叫什麼名字？朋友：聽不到啊。我：這首歌叫什麼名字！（放大音量）朋友：啊就聽不到啊（也大聲了起來）」、「以前也發生過一樣的事情，好氣又好笑」。另外也有網友注意到，「想不到吧飲料店」貌似已經歇業，而實際上粉專查詢，也顯示「已結束營業」，已5個月未更新。

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