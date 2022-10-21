尚在培訓中就過關！　國際搜救犬檢測...花蓮3毛英雄取得初級認證

▲▼花蓮消防局3隻仍在培訓的毛英雄參加檢測，順利通過瓦礫堆搜索初級認證。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因受到疫情影響而停止辦理近3年的國際級搜救犬評量檢測，今年終於在疫情解封前，由日本籍裁判官澤田和裕先生來台擔任認證裁判，花蓮縣消防局3隻仍在培訓的搜救犬（Wilson、Fancy、Hero）參加檢測，順利取得瓦礫堆搜索初級認證（RH-T V）。

今年透過內政部消防署積極接洽，最終邀請到IRO（International Rescue Dog Organization）日本籍裁判官澤田和裕先生來台擔任認證裁判，並於10月11日至13日於高雄市楠梓搜救犬馴養中心舉辦「111年度全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」。

本次全國總計有53隊領犬員及毛英雄共襄盛舉，花蓮縣消防局亦派出目前仍於內政部消防署竹山訓練中心培訓的搜救犬3隻搜救犬（Wilson、Fancy、Hero）參加，第一階段3隻搜救犬均順利取得瓦礫堆搜索初級認證（RH-T V），實屬不易。

▲初級認證考驗領犬員與搜救犬間彼此日常間培養的默契，更考驗犬隻的穩定性。



國際評量包含服從暨敏捷性測驗及瓦礫堆搜索測驗，其中（RH-T A）中級認證評量項目，前者（服從項目）須達70分，後者（搜索項目）則須達140分（兩項皆須達標）才算正式通過認證（初級則是兩者皆須達70分才算正式通過認證），以初級為例，前者包含有牽繩腳側伴行、人群穿越、行進中臥等及喚回、姿勢變換、長時間臥等、犬隻搬運、穿越不平穩地形、黑暗長隧道穿越、獨木橋共9項目，每一項目皆考驗領犬員與搜救犬間彼此日常間培養的默契，更考驗犬隻的穩定性；後者則考驗犬隻獨立作業的搜索能力及領犬員的抗壓能力，不僅要在時限10分鐘內於瓦礫堆或組合屋場域中找出潛藏的受困人員，也要隨時注意犬隻作業狀況及安全。



花蓮縣消防局長林文瑞表示，經歷花蓮花蓮0206大地震與台鐵太魯閣號事故後，消防局積極培訓特種搜救隊，而花蓮縣馴養搜救犬通過此次國際級別之認證後，更全面提升本縣特種搜救隊整體救災能量，做縣民生命財產最強力後盾。