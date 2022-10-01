　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

連續36小時不間斷救援訓練　南消朝向取得中型搜救隊國家認證目標邁進

▲台南市消防局為強化台南市特種搜救隊搜救量能，辦理「2022年下半年特種搜救隊專業複訓」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局為強化台南市特種搜救隊搜救量能，辦理「2022年下半年特種搜救隊專業複訓」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為強化台南市特種搜救隊搜救量能，提升特搜人員城市搜救能力，9月29日至10月2日辦理「2022年下半年特種搜救隊專業複訓」，訓練課程包含特搜人員動員集結報到、行動基地搭建、ASR評估搜索、倒塌建築物破壞、繩索救援、後勤支援、醫療等訓練項目，以熟悉各項專業救災技能。

▲台南市消防局為強化台南市特種搜救隊搜救量能，辦理「2022年下半年特種搜救隊專業複訓」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次參加訓練人員除消防局特搜分隊、北區、中區特搜編組人員外，並結合義消特搜中隊、與消防局簽訂合作備忘錄之外部專家團隊(含結構技師、土木技師、醫師、護理師等)，培養彼此間團隊合作默契。

▲台南市消防局為強化台南市特種搜救隊搜救量能，辦理「2022年下半年特種搜救隊專業複訓」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

複訓模擬各項認證情境操作，消防局接獲地震災害救援任務，動員大橋特搜分隊、北區、中區特搜編組成員、土木技師工會、結構技師工會、安南醫院符凌斌醫師及醫療團隊、奇美醫院潘師典醫師、義消特搜中隊成員等，以手機簡訊發送出勤任務、報到地點、時間等訊息，特搜成員收到後立即回報，並備妥個人及團體救援裝備於規定時間內前往指定地點報到，依序完成各項動員集結程序：報到、個人文件檢查、醫療評估、裝備檢查及整備、行前簡報等程序，於最短的時間完成各項整備工作並出勤，並紮營模擬連續36小時搶救作業。本次訓練高雄市消防局特搜隊，亦派員前來交流及分享，未來有機會將共同辦理跨縣市特種搜救隊合作訓練。

▲台南市消防局為強化台南市特種搜救隊搜救量能，辦理「2022年下半年特種搜救隊專業複訓」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，特種搜救隊訓練應視同真正作戰，唯有平時不斷加強訓練，才能確保每次出勤任務的最大效率，熟悉各種災害狀況變化，於災害發生時方能擔拯救大臺南市民生命安全之責任。

消防局長李明峯表示，消防局目標訂於2022年10月底取得「中型搜救隊」認證，取得認證後與中央內政部消防署特種搜救隊共同執行國際人道救援任務，並持續充實各式特搜裝備器材，並辦理各項專業訓練以提升救災能力。

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
16歲少年無照駕駛「度估」骨牌撞3大1小車　騎士搶救1.5h
快訊／高雄光榮碼頭傳火警　遊艇冒煙燒毀
快訊／「陳時中會做事我最清楚」　蔡英文提3理由：拜託大家支持
21歲正妹和3男同事狂歡　隔天陳屍房間！離奇死因曝光
35歲男愛吃炸「滿滿大腸息肉」　醫點名7癌症：吃出來的
獨／16歲少女北宜慘死　IG帳號突增20個...地獄留言曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆新豐里民活動中心啟用　林右昌主持里民同聲肯定

2022台東家扶中心認養人與認養童相見歡活動

連續36小時不間斷救援訓練　南消朝向取得中型搜救隊國家認證目標邁進

雲林縣府6億打造「小東休閒娛樂中心」　張麗善：預計明年初發包

臺南市獅子會率團慰問琉球離島員警　致贈4000口罩+加菜金

安全城市嘉年華移師台東　市美術館蛋糕公園開幕

就業啟航幸福飛揚　台南辦理身障徵才助求職

勞局職場大小事　創易心智圖人生不一樣

「家有福爺奶　幸福99在」　表揚台東38模範老人及敬老楷模

屏縣警局長至車城所慰勤　肯定恆警交通疏導辛勞

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

周深嗨唱《蒼蘭訣》OST、王心凌《愛你》　被氣球嚇歪、蠟燭燙嘴...場面超抓馬ＸＤ

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

基隆新豐里民活動中心啟用　林右昌主持里民同聲肯定

2022台東家扶中心認養人與認養童相見歡活動

連續36小時不間斷救援訓練　南消朝向取得中型搜救隊國家認證目標邁進

雲林縣府6億打造「小東休閒娛樂中心」　張麗善：預計明年初發包

臺南市獅子會率團慰問琉球離島員警　致贈4000口罩+加菜金

安全城市嘉年華移師台東　市美術館蛋糕公園開幕

就業啟航幸福飛揚　台南辦理身障徵才助求職

勞局職場大小事　創易心智圖人生不一樣

「家有福爺奶　幸福99在」　表揚台東38模範老人及敬老楷模

屏縣警局長至車城所慰勤　肯定恆警交通疏導辛勞

幕後／為同台黃國昌討論到深夜　黃珊珊「把餅做大」謀跨黨支持

16歲少年無照駕駛「度估」骨牌撞3大1小車　騎士搶救1.5hrs慘死

Nico聽見廁所傳出「氣體噴發聲」　開門被超鬧畫面笑倒：臭到吸氧

全家住老家！媽中風想收租「補貼看護費」　兒拒絕：房子以後是我的

他搭機竟被「地面上槍手」擊中噴血　子彈穿透金屬！超扯畫面曝光

阿公擼狗「突然斷電」90度彎曲睡翻　汪孫皺眉無奈：還沒摸夠捏

未來赴日花費增！10月起6500商品漲價　日本環球影城門票近萬元

預測普丁3個月內「自行宣布下台」！　俄前總理揭3關鍵原因

「從二軍就膩在一起」　陳柏豪、吳哲源潑水相愛相殺

鄭家純談「試車重要性」！遭對象約「3人行」超慘床事曝光

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

地方熱門新聞

柯志恩造勢瞬間湧5萬人...警：僅9千

馬英九挺柯志恩造勢晚會　台下男嗆「馬小子」

柯志恩嗆：輸掉高雄民進黨才會反省

中橫土石崩落砸中救護車

男子施打毒品昏睡駕駛座

秀姑巒溪泛舟翻船8人受傷！保險公司：有畫面才賠

沈家鳳把小型工程當政績凸顯政治陋習

台南公布第10批酒駕累犯

「哲的一天」意外行銷文創商品

桃園平鎮教養院居住房老舊　北市和平扶輪社募42萬暖助

南消朝向取得中型搜救隊國家認證目標邁進

勞局職場大小事

男子反鎖於超商廁所不出警強制管束

更多熱門

相關新聞

賓士男一大早停路中央　車窗搖下慘了

賓士男一大早停路中央　車窗搖下慘了

高雄市一名廖姓男子（30歲）28日上午7時許，開著黑色賓士轎車在三民區九如二路上，無故停在路中央，任憑其他車輛鳴按喇叭提醒，他仍躺坐在駕駛座上動也不動，員警獲報到場，擔心發生意外，通報消防隊協助救護，沒多久廖男搖下車窗，車內散發出濃濃酒味，員警經現場詢問後並實施酒測，酒測值0.64毫克，他辯稱是前一晚喝酒沒退，但員警懷疑他可能喝了一整晚，到早上才開車上路，全案在訊後依公共危險罪送辦。

受虐貓熱油燙脫皮　絕美蛻變求收編

受虐貓熱油燙脫皮　絕美蛻變求收編

南消提升救災效能減災於無形

南消提升救災效能減災於無形

獨／攀雪東線疑高山症病發　搜救人員連夜搜救...揹負下山送醫

獨／攀雪東線疑高山症病發　搜救人員連夜搜救...揹負下山送醫

表揚參加全國車禍救援挑戰賽優勝隊伍

表揚參加全國車禍救援挑戰賽優勝隊伍

關鍵字：

救援南消中型搜救隊國家認證

讀者迴響

熱門新聞

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

開箱「好市多賓士車」差點載不下！網狂求1配件

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

最不適合當夫妻的星座CP！

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面