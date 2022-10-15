推動環境友善國際港埠　花蓮港獲歐洲海港組織認證複評通過

▲勞氏檢驗公司評審員赴花蓮港現場查核，由花蓮港務分公司職業安全處等人員接待並作簡報。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港務分公司持續推動綠色港口政策，使港區利害關係人、周邊民眾及全體同仁有更好的環境品質，今年9月舉辦花蓮港生態港認證複評現地查核會議，由歐洲海港組織委派外部稽核單位勞氏檢驗公司（Lloyd’s Register）進行花蓮港生態港認證現地複評作業，做整體盤查花蓮港環境績效的審視，評審委員肯定花蓮港成為持續推動環境生態友善之國際港埠。

生態港認證複評作業審視2020~2021年花蓮港於環境管理各項精進措施相關佐證資料，另提供水撲滿智慧調撥系統、向海致敬計畫海岸清潔及港口垂釣開放、及廢棄混凝土再製護基方塊等最佳環境友善案例專案報告。

其中航港局東部航務中心及花蓮縣環境保護局一併列席，除肯定本港各項環保精進作為及港區裝卸業者持續添購污染防制設備，以持續改善港埠作業環境品質；並見證花蓮分公司為智慧港口推動，積極布建全港光纖骨幹，從第一期到第五期逐年建置智慧電網系統及應用之篳路藍縷開創過程。

▲認證複評會議結束，勞氏檢驗公司評審員（前排左3）與花蓮港務分公司鍾副總工程司權宏（前排左4）、職業安全處處長宋學平（前排左5）合照。

勞氏檢驗公司主任評審員表示花蓮港在節能節水各項努力榮獲2021年全國節約用水績優單位機關組特優，是企業推動ESG及生態港認證持續改善之最具體績效，所採相關最佳環保實踐案例可透過歐洲海港組織網站廣為宣傳，成為其他國際生態港效法對象，勞氏檢驗公司將報請歐洲海港組織同意核定花蓮港生態港認證持續有效，肯定花蓮港成為持續推動環境生態友善之國際港埠。

花蓮港務分公司表示，身為港口經營管理者，除善盡企業社會責任外，也致力於環境保護及對地方發展觀光暨維護環境永續發展的用心跟努力，未來將透過持續推動各項港埠設施興建計畫，優化港口營運安全，提供航商、業者與城市間友善的服務願景，以提升地區居民優良生活品質及港埠永續經營目標。