軟實力硬底子！花蓮特色旅宿再獲國際認證　通過家數全國第一

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與法約爾國際認證機構董事長王孝慈共同頒發證書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

今年疫情趨緩國門已開放，為使花蓮縣旅宿業者在解封後順利與國際接軌，花蓮縣政府疫情期間仍未鬆懈，持續辦理特色民窗國際認證，縣長徐榛蔚18日與法約爾國際認證機構董事長王孝慈，共同頒發證書予花蓮近60家符合國際標竿業者，目前通過家數為全國第一。

花蓮縣政府輔導旅宿業者經營有成，繼今年7月份超過百家業者通過「FTH友善運動賽事旅宿認證」及「KLS親善Long Stay旅宿認證」後，下半年再度締造國際認證佳績，花蓮縣多家業者申請並通過「ISQM國際服務品質認證」與「ISFE高齡親善環境認證」。

「花蓮有軟實力、硬底子、真功夫！」徐榛蔚表示，花蓮觀光旅遊的發展理念是接軌國際的最適合途徑，在得天獨厚的自然環境、部落文化等條件下，花蓮將逐漸由量走向質的蛻變，縣府更透過永續指標166項自我檢驗表，不斷精進，以自身優勢發揮獨特作法與創新思維，創造多個花蓮第一。

徐榛蔚表示。如何在既有的基礎上為花蓮的旅宿觀光業加分，是做為縣市首長者必須考量的，因此選擇延續去年的特色旅宿認證計畫，並在今年擴大報名受理的名額，希望讓縣內更多旅宿業者藉由國際認證公司的檢驗，達成服務品質上的逐步提升。本次的認證結果，正是旅宿業者們不負期望、奮力進取最佳呈現。

▲徐棒蔚希望更多旅宿業者藉由國際認證公司的檢驗，提升服務品質。

法約爾國際認證機構王董事長針對認證項目說明，「ISQM國際服務品質認證」與「ISFE高齡親善環境認證」此二項認證，皆依循ISQM國際服務品質管理系統要求來制訂評核標準，並採取CSIM神秘客服務稽核調查制度與現場資料查核之雙重審查機制，通過審核後即頒發證書以茲勉勵。「ISQM國際服務品質認證」之旅館業審核項目多達600題以上，民宿業審核項目亦超過260題，其中不乏觀光局星級評鑑查核題目；認證合格分為80分，審核重點則包括環境空間維護、任務作業流程、人員服務禮儀應對、行銷運作、內部管理、教育訓練、管理制度及風險管控。「ISFE高齡親善環境認證」之現場審核項目達60題以上；認證合格分為80分，審核重點為業者必須達到戶外設施、指標系統、照明系統、空間動線、噪音、醫療防護、電網資訊、傢俱材質、衛浴設施等一系列友善高齡者的標準。

▲王董事長強調，通過認證只是個開始，更重要的是維持和延續高品質、高水準的精緻服務。

觀光處表示，認證計畫由興誠服務品質管理訓練機構率領專業顧問團隊輔導，輔導後旅館業平均分數為88.50分，民宿業平均分數則為87.32分，皆順利達到國際認證的標準分數。王董事長強調，通過並取得國際認證證書只是個開始，更重要的是如何維持和延續高品質、高水準的精緻服務，唯有持之以恆精進自己，才能讓花蓮的好被更多國內外旅客發現。

觀光處長張志翔鼓勵旅宿業者，通過國際認證的榮耀不僅是屬於旅館或民宿本身，更是縣府和全體花蓮鄉親的驕傲，縣府團隊會盡全力給予支持，協助有國際認證公司掛保證的業者，並將「精品花蓮」推向國際舞台，建立值得其他城市借鑑的花蓮經驗。