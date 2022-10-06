武器有新款！屁孩吵架拿出熱溶膠條　法官認證是凶器

▲熱溶膠條示意圖。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄黃姓男子和張姓鄰居發生口角衝突，黃男撂了李姓、洪姓、黃姓3名友人前來助陣，還拿出熱溶膠條當「武器」，猛踹張男的機車和住家大門，4人事後被警方送辦，法院審理時，法官認為4人犯攜帶兇器在公共場所聚集3人以上強暴罪，分處徒刑6到2月，得易科罰金，緩刑2年。

在電影「食神」當中有一經典橋鍛，周星馳拿著折凳打人，被稱讚折凳是七種武器之首，可坐著隱藏於民間，警察抓了也告不了你。如今熱溶膠條也被法官認證為「凶器」，同樣也可於藏於民間。

判決指出，黃男是在去年10月9日晚上11時許，因為和張姓鄰居發生肢體拉扯，心生不滿，於是打電話撂了洪姓、李姓、黃姓友人來助陣，4人集合後前往張男住處叫囂，還從機車裡拿出熱溶膠條當武器，張男見對方人多勢眾，不敢出門應戰，4人氣得猛踹張男的機車和他家大門後才離去。

張男驚恐之餘報警處理，警方後來將4人約談到案，4人則坦承有動手，事後檢、警依修正後的刑法149、150條公然聚眾妨害秩序罪嫌送辦、起訴。

法院審理時，法官認為黃男等4人涉犯刑法第150條第1項，攜帶兇器或其他危險物品，導致公眾或交通往來之危險，得加重其刑至二分之一，但考量黃男等人已經與張男達成和解，張男也願意原諒他們，加上加重的條文屬於相對加重條件，並非絕對應加重條件。

且當時黃男等人4人當時雖然拿著「兇器」熱熔膠條，但規模、暴衝、失控的可能性尚低，因此沒有再加重其刑，僅依照攜帶兇器在公共場所聚集三人以上實施強暴罪，判黃男等人6月到2月不等有期徒刑，得易科罰金，緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內接受法治教育2場次。