　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

武器有新款！屁孩吵架拿出熱溶膠條　法官認證是凶器

▲▼熱溶膠 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲熱溶膠條示意圖。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄黃姓男子和張姓鄰居發生口角衝突，黃男撂了李姓、洪姓、黃姓3名友人前來助陣，還拿出熱溶膠條當「武器」，猛踹張男的機車和住家大門，4人事後被警方送辦，法院審理時，法官認為4人犯攜帶兇器在公共場所聚集3人以上強暴罪，分處徒刑6到2月，得易科罰金，緩刑2年。

在電影「食神」當中有一經典橋鍛，周星馳拿著折凳打人，被稱讚折凳是七種武器之首，可坐著隱藏於民間，警察抓了也告不了你。如今熱溶膠條也被法官認證為「凶器」，同樣也可於藏於民間。

判決指出，黃男是在去年10月9日晚上11時許，因為和張姓鄰居發生肢體拉扯，心生不滿，於是打電話撂了洪姓、李姓、黃姓友人來助陣，4人集合後前往張男住處叫囂，還從機車裡拿出熱溶膠條當武器，張男見對方人多勢眾，不敢出門應戰，4人氣得猛踹張男的機車和他家大門後才離去。

張男驚恐之餘報警處理，警方後來將4人約談到案，4人則坦承有動手，事後檢、警依修正後的刑法149、150條公然聚眾妨害秩序罪嫌送辦、起訴。

法院審理時，法官認為黃男等4人涉犯刑法第150條第1項，攜帶兇器或其他危險物品，導致公眾或交通往來之危險，得加重其刑至二分之一，但考量黃男等人已經與張男達成和解，張男也願意原諒他們，加上加重的條文屬於相對加重條件，並非絕對應加重條件。

且當時黃男等人4人當時雖然拿著「兇器」熱熔膠條，但規模、暴衝、失控的可能性尚低，因此沒有再加重其刑，僅依照攜帶兇器在公共場所聚集三人以上實施強暴罪，判黃男等人6月到2月不等有期徒刑，得易科罰金，緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內接受法治教育2場次。

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
8點檔女神「腋下突長黑痣」恐癌變！　醫急警告快切除
墨西哥市長遇襲亡！市政廳遭血洗18死　滿地屍體
快訊／陸軍航特部直升機疑機件故障　迫降鹿耳門聖母廟
LIVE／登山女神爸槓正宮！金主170萬是她的　孫生女友曖昧
《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」　前輩開6砲怒轟
鏡子反射！網美直播「脫穿性感黑裙」全都露　遭備份瘋傳
小改款Nissan Kicks正式發表！2款售價曝　外觀引擎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

發包王八卡業務...對方拿錢不辦事！火爆男三重汽旅開槍

台中走10km到草屯！　「我住台灣」醉男跳宮廟許願池洗澡...這下糗了

快訊／陸軍航特部直升機疑機件故障　迫降台南鹿耳門聖母廟

對建商連開3槍！槍手「奔跑投案」畫面曝...台東北上埋伏一周動手

人妻賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見雙人床上血跡更崩潰

避免漁民無冰可用　立委協助爭取987萬...補助新港區漁會設備更新

稱妻快死了！他偷吃前女友　被抓包喊「我6、70歲了怎會有小三」

五分埔傳奇之女被疑抄襲　「閨蜜朋友也歸me」控網友誹謗結果曝

台中男酒駕撞3貼騎士！1家3口摔噴倒地　母急抱3歲女看傷勢

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

搞威貓霸占浴室不給媽洗澡　躺地耍賴還頂嘴：我先來的

失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

發包王八卡業務...對方拿錢不辦事！火爆男三重汽旅開槍

台中走10km到草屯！　「我住台灣」醉男跳宮廟許願池洗澡...這下糗了

快訊／陸軍航特部直升機疑機件故障　迫降台南鹿耳門聖母廟

對建商連開3槍！槍手「奔跑投案」畫面曝...台東北上埋伏一周動手

人妻賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見雙人床上血跡更崩潰

避免漁民無冰可用　立委協助爭取987萬...補助新港區漁會設備更新

稱妻快死了！他偷吃前女友　被抓包喊「我6、70歲了怎會有小三」

五分埔傳奇之女被疑抄襲　「閨蜜朋友也歸me」控網友誹謗結果曝

台中男酒駕撞3貼騎士！1家3口摔噴倒地　母急抱3歲女看傷勢

親哥轉貼高虹安特權入北一女？　鄭運鵬：尊重言論自由

韓團訪台延期+1！AB6IX開演前1個月喊卡　主辦忍痛：明年2月再見

搶1100萬！大樂透中秋加碼明最後一天　中獎攻略一次看

失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

新光三越周年慶開跑「原子少年吸客」　總座吳昕陽首度親自迎賓

資料中心硬體前景佳　外資首評嘉澤、金像電雙喊「加碼」

赴陸發展失敗變「台流」　海基會：兩年接回90人「很多貧病交迫」

不滿國安局未告知下收走機密文件　何志偉罵：難怪會出包！活該！

社會熱門新聞

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

女大生宿舍大戰小男友28次　懷孕稱被性侵

你睡我每天5千　人夫欠167萬元！正宮怒吉

中友電梯「15F直墜B5」！民嚇傻

登山女神約泡金主！　正宮深夜控曾格爾：嗲邀開房募款

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神約泡金主！　正宮1262字揭曾格爾心機

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍倒地

登山女神名嘴爸出聲了　嗆正宮捏造毀他女兒

台南警取締違規「抓到法官妻」　夫怒到場理論

驚抄色情養生館　爆乳熟女哀：只求一頓溫飽

更多熱門

相關新聞

阻法官成三冠王　阿拉耶茲獲美聯打擊王

阻法官成三冠王　阿拉耶茲獲美聯打擊王

隨著大聯盟例行賽結束，各項數據的排名也正式底定。其中，雙城球星阿拉耶茲（Luis Arraez）以.316的打擊率力壓洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）的.311榮獲美聯打擊王，也粉碎了賈吉今年球季追求「三冠王」的美夢。

法官破紀錄62轟球要價破6千萬

法官破紀錄62轟球要價破6千萬

台南警取締違規「抓到法官妻」　夫怒到場理論

台南警取締違規「抓到法官妻」　夫怒到場理論

洋基法官與愛妻身高差超萌！愛得低調

洋基法官與愛妻身高差超萌！愛得低調

高雄市民出門沒戴口罩挨罰3千　法官判撤銷

高雄市民出門沒戴口罩挨罰3千　法官判撤銷

關鍵字：

屁孩吵架熱溶膠條法官認證凶器

讀者迴響

熱門新聞

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

登山女神為何要約泡換贊助？他親解「超燒錢內幕」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

快訊／原子少年成員「侵犯未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

民眾黨最美發言人！網驚：這可以出道了

阿基師「消失螢光幕2年」近況曝！

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面