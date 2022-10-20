移工宿舍公安隱患不容忽視　南消四大積極備戰辦理演訓

▲台南市消防局第四大隊為加強轄區移工宿舍的防災應變及喚醒防災意識，20日召集所屬單位幹部辦理兵棋推演訓練，同時前往轄區移工宿舍勘查及防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊為加強轄區移工宿舍的防災應變及喚醒防災意識，20日召集所屬單位幹部辦理兵棋推演訓練，同時消防人車前往轄區移工宿舍勘查及防災宣導，並利用雲梯車升梯進行人命搜救及防護射水演訓，專業救災技能嶄露無遺。

因台南科學園區近年發展迅速，大量勞動人力湧入園區周邊的善化、新市、安定等區域，甚至有許多人力派遣公司成立移工宿舍，但因外籍移工語言及防災觀念的差異，且住宿人口高度密集，加上用電用火的安全意識程度不一，一旦發生災害恐造成人命傷亡之虞，

消防局第四大隊指出，本次的兵推演練，由蔡國保大隊長主持，先由轄區主管進行場所簡報，並與各分隊幹部互相研討場所危險特性與救災策略可行性，後續以兵棋推演方式模擬各分隊依序到場後的救災佈署，透過科技救災模式，調閱GOOLGE空拍圖及街景圖模擬事故情境，輔以數位搶救資訊系統及救災管理管制白板進行兵推，訓練所屬建立CCIO指揮架構、狀況判斷、人員安全管制、水源供應、消防員自救程序、火場媒體公關應對等專業救災技能，強化分隊幹部及大隊指揮幕僚救災指揮鏈，確立救災共通語言，相互協調運作加強團隊救災默契，以攻克移工宿舍大量人員疏散、救災通道空間狹隘逃生不易及延燒迅速等救災障礙。

消防局局長李明峯表示，孫子兵法曾說，勿恃敵之不來，恃吾有以待也，平時救災單位要透過定期且落實的訓練培養救災能力，針對所轄恐致災的高風險場所，也應深入了解與探討，透過每月的組合訓練，定期召集所屬幹部一同熟悉所轄內的重要場所，希望發生災害時能盡量減少人命財產的損失。

市長黃偉哲亦表示，台南地區近年因台南科學園區經濟發展快速，人口及相關產業開始集中且增加，為守護所有在台南生活及工作的民眾，將持續精進與訓練消防人員的救災技能，同時因應與移工宿舍管理人員協調強化移工初期通報、滅火及逃生避難意識，平時律定避難疏散集合地點及演練人員清點作業，強化移工宿舍火災自主應變能力，方能確保移工宿舍安全無虞。