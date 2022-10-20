　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

移工宿舍公安隱患不容忽視　南消四大積極備戰辦理演訓

▲台南市消防局第四大隊為加強轄區移工宿舍的防災應變及喚醒防災意識，20日召集所屬單位幹部辦理兵棋推演訓練，同時前往轄區移工宿舍勘查及防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊為加強轄區移工宿舍的防災應變及喚醒防災意識，20日召集所屬單位幹部辦理兵棋推演訓練，同時前往轄區移工宿舍勘查及防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊為加強轄區移工宿舍的防災應變及喚醒防災意識，20日召集所屬單位幹部辦理兵棋推演訓練，同時消防人車前往轄區移工宿舍勘查及防災宣導，並利用雲梯車升梯進行人命搜救及防護射水演訓，專業救災技能嶄露無遺。

▲台南市消防局第四大隊為加強轄區移工宿舍的防災應變及喚醒防災意識，20日召集所屬單位幹部辦理兵棋推演訓練，同時前往轄區移工宿舍勘查及防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因台南科學園區近年發展迅速，大量勞動人力湧入園區周邊的善化、新市、安定等區域，甚至有許多人力派遣公司成立移工宿舍，但因外籍移工語言及防災觀念的差異，且住宿人口高度密集，加上用電用火的安全意識程度不一，一旦發生災害恐造成人命傷亡之虞，

消防局第四大隊指出，本次的兵推演練，由蔡國保大隊長主持，先由轄區主管進行場所簡報，並與各分隊幹部互相研討場所危險特性與救災策略可行性，後續以兵棋推演方式模擬各分隊依序到場後的救災佈署，透過科技救災模式，調閱GOOLGE空拍圖及街景圖模擬事故情境，輔以數位搶救資訊系統及救災管理管制白板進行兵推，訓練所屬建立CCIO指揮架構、狀況判斷、人員安全管制、水源供應、消防員自救程序、火場媒體公關應對等專業救災技能，強化分隊幹部及大隊指揮幕僚救災指揮鏈，確立救災共通語言，相互協調運作加強團隊救災默契，以攻克移工宿舍大量人員疏散、救災通道空間狹隘逃生不易及延燒迅速等救災障礙。

▲台南市消防局第四大隊為加強轄區移工宿舍的防災應變及喚醒防災意識，20日召集所屬單位幹部辦理兵棋推演訓練，同時前往轄區移工宿舍勘查及防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，孫子兵法曾說，勿恃敵之不來，恃吾有以待也，平時救災單位要透過定期且落實的訓練培養救災能力，針對所轄恐致災的高風險場所，也應深入了解與探討，透過每月的組合訓練，定期召集所屬幹部一同熟悉所轄內的重要場所，希望發生災害時能盡量減少人命財產的損失。

▲台南市消防局第四大隊為加強轄區移工宿舍的防災應變及喚醒防災意識，20日召集所屬單位幹部辦理兵棋推演訓練，同時前往轄區移工宿舍勘查及防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲亦表示，台南地區近年因台南科學園區經濟發展快速，人口及相關產業開始集中且增加，為守護所有在台南生活及工作的民眾，將持續精進與訓練消防人員的救災技能，同時因應與移工宿舍管理人員協調強化移工初期通報、滅火及逃生避難意識，平時律定避難疏散集合地點及演練人員清點作業，強化移工宿舍火災自主應變能力，方能確保移工宿舍安全無虞。

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
不只蝦頭！「蝦子2部位」也別吃　營養師示警
HowHow頻道「突停更1個月」私訊爆！　揭意外狀況
大門沒關　巨奶網美「秒被槍殺」慘死
員工長「20公分脂肪瘤」沒錢醫　台中老闆霸氣全包了
雲林男木棍打死老母　鄰：媽媽溺愛卻常挨揍
熱帶低壓「類尼莎」路徑更靠台　猛烈豪雨最劇時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

八塊厝民俗藝術村　10／22大湳森林公園盛大開館

合歡山暗空公園星空品質達銀級標準　南投與美日專家分享成果

移工宿舍公安隱患不容忽視　南消四大積極備戰辦理演訓

嘉義縣議長盃桌球賽開辦15年　百人賽事晉升千人與會

全台最美公路休息站「南迴驛」今開幕　點亮台九線巨龍眼睛

網傳「黨公職人員支持他黨候選人」　民進黨屏東縣黨部報案

高市驚見18例登革熱！屏東潮州防治登革熱　連手清理孳生源

基隆+552！加開次世代雙價莫德納　大型接種站「這2天」開打

《新竹生活》雙月刊　看見新一代文化人「接力新竹」

竹市水源國小首座活動中心啟用　打造孩童知識遊樂地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

八塊厝民俗藝術村　10／22大湳森林公園盛大開館

合歡山暗空公園星空品質達銀級標準　南投與美日專家分享成果

移工宿舍公安隱患不容忽視　南消四大積極備戰辦理演訓

嘉義縣議長盃桌球賽開辦15年　百人賽事晉升千人與會

全台最美公路休息站「南迴驛」今開幕　點亮台九線巨龍眼睛

網傳「黨公職人員支持他黨候選人」　民進黨屏東縣黨部報案

高市驚見18例登革熱！屏東潮州防治登革熱　連手清理孳生源

基隆+552！加開次世代雙價莫德納　大型接種站「這2天」開打

《新竹生活》雙月刊　看見新一代文化人「接力新竹」

竹市水源國小首座活動中心啟用　打造孩童知識遊樂地

小甜甜驚吐「有機會嫁給胡釋安」　胡瓜真實反應曝：妳嚇到我了

【廣編】全台超過11萬人血紅素不足捐血被退　統一營養強化牛乳用高鐵挺你的熱血

嬰兒肥不見了！趙露思「噗噗套餐」食譜公開，跟著喝超順暢

2023房市不明朗　大聯盟理事長：將進入衰退期

佛斯特超迷信！已經一個月沒換衣襪　重要時刻禁「舒服」

霏霏來台灣了！　大方認愛大5歲圈外男友...羞曝結婚進度

防疫險吃不消！國泰產第二次增資　前後合計200億

不只蝦頭！「蝦子這2部位」也別吃　營養師：重金屬、排泄物殘留

(G)I-DLE回歸致敬瑪麗蓮夢露　舒華「金髮＋高開衩」全網被電暈

【廣編】《AstroGator: REBORN》12月上線　女神壯壯化身「太空鱷女」

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

盧秀燕競總後援會相繼成立

日本動漫《烏龍派出所》　將進駐正濱遊客中心

台南永康大灣交流道下發生貨櫃車卡涵洞

店門前機車待轉區當停車格被網友砲「文盲」

生達、生展、生泰公司企業義消成軍

為重症兒開條救命生路

台南永康清晨傳住宅火警

全台最美公路休息站「南迴驛」今慶開幕

統一獅回饋台南三級棒球邀學生觀賽

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

蔡宗豪首個後援會成立

醫大碩士論文被指造假　學校烏龍撤銷學位

網傳不實簡訊　民進黨屏縣黨部報案

黃金海岸市長臉書推播黃偉哲祝賀片

更多熱門

相關新聞

南消東原國小防火防震宣導

南消東原國小防火防震宣導

台南市東山區東原國小，18日上午8時舉辦防震演練宣導，蜘蛛人突然現身在場，成功吸引全校師生眼光，並以熱烈掌聲歡迎蜘蛛人，現場以防震宣導為主題，提醒全校師生近來地震屢有發生，應該加強防範，尤其了解地震保命3步驟，讓生命安全回壘，請記得地震發生時，避難3步驟1.趴下2.掩護3.穩住。

南消「先鋒救援」預告片登場

南消「先鋒救援」預告片登場

南消啟發防火防災興趣種子

南消啟發防火防災興趣種子

民眾登大凍山不慎失足墜落溪溝送醫

民眾登大凍山不慎失足墜落溪溝送醫

南消三大隊與醫院合作無間搶救生命

南消三大隊與醫院合作無間搶救生命

關鍵字：

移工宿舍公安隱患南消演訓

讀者迴響

熱門新聞

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

明日花綺羅化身「真人版羅賓」

《公主小妹》辛樂兒懷孕了！

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面