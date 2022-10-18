南消東原國小防火防震宣導　蜘蛛人吸睛現身

▲台南市東原分隊長陳中和扮演的蜘蛛人，成功吸引全校師生目光，地震、防火、防災及逃生的安全措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市東山區東原國小，18日上午8時舉辦防震演練宣導，蜘蛛人突然現身在場，成功吸引全校師生眼光，並以熱烈掌聲歡迎蜘蛛人，現場以防震宣導為主題，提醒全校師生近來地震屢有發生，應該加強防範，尤其了解地震保命3步驟，讓生命安全回壘，請記得地震發生時，避難3步驟1.趴下2.掩護3.穩住。

東原消防分隊分隊長陳中和帶領小隊長莊昇彭、隊員黃裕棋、吳幸庭、賴哲璋等5人前往東原國小引導全校師生防火防震宣導，首先由學校發布地震警報，並做地震發生時保護動作後，在師生引導之下，戴著保護頭套來到空曠地區集合，確認安全完成防震SOP。

由東原分隊長陳中和扮演的蜘蛛人突然現身，全校響起掌聲，現場氣份熱絡不少，宣導內容提醒用火用電安全，尤其裝設住宅用火災警報器、使用電器安全、煮食時人離火熄及老人弱勢族群防火事項與發生火災時關門阻隔濃煙及天氣寒冷防範一氧化碳中毒的安全措施。

東原分隊長陳中和呼籲近來地震頻傳，遵守地震保命3步驟，讓生命安全回壘，請記得地震發生時，避難3步驟1.趴下2.掩護3.穩住。另最近青山里發生一件火災，因煮食未關閉爐火即外出農忙而引發火警，所幸家中有裝住宅用火災警報器，即時發出警報，引起鄰居注意，避免引發更大事故，因此民眾時時刻刻都要注意防範。