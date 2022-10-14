南消三大隊與醫院合作無間　急性心肌梗塞患者感謝救命

▲黃姓男子發生急性心肌梗塞，佳里分隊救護人員即時將資料上傳12導程判讀群組，並給予Aspirin，送交已麻豆新樓醫院心導管手術搶救，成功挽回性命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局10日下午1時接報，有胸痛中年男子需救護車，119立即派遣佳里救災救護分隊前往，救護人員發現患者胸悶胸痛非常不舒服，經給予「12導程心電圖機系統」監測心跳，發現疑似急性心肌梗塞，即時將資料上傳12導程判讀群組，並給予Aspirin，送交已待命的麻豆新樓醫院心導管手術搶救成功挽回性命。

患者黃姓男子出院後，14日特前往佳里消防分隊，表示非常感謝當日出勤的救護人員送院及時接受心導管手術救命，黃男自述順利出院返家後有種重獲新生的感覺，萬分感謝李修齊與陳志林兩位救護人員的幫忙。李、陳兩員表示，這本來就是他們該做的事情，可以運用自己的救護技術成功救人，救回一個家庭的幸福，真的是非常令人開心的事。

第三救災救護大隊陳博文大隊長表示，心臟疾病為110年國人十大死因第二名，其中急性心肌梗塞為最緊急的疾病；藉由到院前12導程心電圖的傳輸可以讓醫院及早準備，可以讓病人提早得到確切的治療並降低死亡率，與避免日後心臟衰竭的憾事。

消防局李明峯局長表示，生與死往往在一線之間，於消防體系中，救人如救火都是分秒必爭，消防局在市長黃偉哲的支持下，於救護車上全面配置12導程心電圖機器，可以讓消防與醫療體系的E化配合完美，讓醫師能夠及時藉由科學儀器判讀並安排好後續的準備。在此衷心感謝消防人員的努力，未來大家齊心維護民眾的生命財產安全。並呼籲有心臟病病史者，如發生持續疼痛伴隨噁心、噁吐、出冷汗及虛弱等症狀，服藥後仍無法緩解，疼痛蔓延至左臂或後背時，儘速撥打119救護車送醫，也呼籲民眾珍惜救護資源及禮讓救護車，將救護資源留給需要幫助的人。