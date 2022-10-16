兒童宣導繪本發送　南消啟發防火防災興趣種子

▲台南市消防局山上消防分隊結合山上婦宣分隊，前往山上區圖書館發送兒童宣導繪本暨各項防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局山上消防分隊結合山上婦宣分隊，16日上午前往山上區圖書館發送兒童宣導繪本暨各項防火防災宣導。

山上婦宣分隊自費助印《兒童防災安全保護繪本-防災高手It’s you!》，配合山上區圖書館主辦的111年閱讀推廣活動，透過故事本使用看圖說故事的方式，引導兒童思考以及關注防災的興趣，並進行趣味有獎搶答活動，以活動現場親子為對象，實行各項防火防災觀念宣導及推廣。



消防局第四大隊大隊長蔡國保說明，此次兒童繪本發送活動，希望透過著色畫畫的過程，建立起小朋友最基礎的消防安全觀念，是達成消防安全教育向下扎根的一種方式。

消防局局長李明峯表示，在教導小朋友基礎消防安全觀念時，最重要的是讓小朋友了解火災發生的危險性，應適時遠離熱源並避免玩火；此外，培養居家電器的正確使用習慣也相當重要，例如使用延長線的安全常識、拔插頭的正確方法，都是必須從小建立的居家安全好習慣。經由親子共同參與及互動，亦讓父母了解建構安全的居家防火環境、制訂家庭逃生計畫、居家應安裝住宅用火災警報器、防範一氧化碳中毒及居家常見易造成火災吸菸等習慣預防之重要性，實現家中全員共同守護居家消防安全的目標。

市長黃偉哲亦表示，臺灣地震多，再次提醒防震三步驟演練的要點及重要性，利用每次的宣導機會向居民宣傳正確的防災及應變觀念，積極協助推廣各項適切的防火防災觀念給民眾，培育火災預防每一個環節的重要推手，期許家家居平安、人人皆喜樂。