全國首創消防形象影片　南消「先鋒救援」預告片登場

▲台南市消防局18日發布2023年消防形象影片「先鋒救援」預告片，短短幾秒鐘，內容精采、節奏緊湊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局18日發布2023年消防形象影片「先鋒救援」預告片，短短幾秒鐘，內容精采、節奏緊湊，更令人引領期盼11月1日正式影片的公開發表。

去年2022年台南消防月曆發表會，結合創作歌手帶領警消歡唱主題曲《我在你身邊》，以溫馨的角度帶動話題。今年2023年全國首創，由真實故事改編，拍攝形象影片，強調消防員的多元價值與專業，以「我們不是超級英雄，但衝向危難是我們的任務與使命」為主軸，拍攝微電影。

市長黃偉哲指出，他表示不同於其他縣市的消防猛男月曆，府城的消防月曆，呈現消防員專業與多元價值，消防月曆不只是透過力與美展現消防形象，其推出最主要的目的，在於利用多元且活潑的宣導方式，引起市民注意，提醒市民，注意用火用電安全，且更進一步向民眾宣導防災基本常識，藉此強化火災預防概念，展現守護民眾安全的決心。

消防局長李明峯表示，2023年消防月曆及形象影片「先鋒救援」，描述一位小男孩，因為受過消防員的幫助，而立志成為成為熱血助人的先鋒，以自己的方式回饋社會。透過鏡頭讓民眾更認識消防三大核心任務-預防火災、搶救災害及緊急任務，了解我們「先鋒救援」消防員的日常工作，並喚起民眾對防火、防災的注意，一起守護府城的安全。

人們總會用「英雄」來稱呼消防員，但消防員也是平凡人，一樣有著一般人的面容，也要為柴米油鹽瑣事煩惱著。一旦他們穿上制服，就自然而然有了使命感。2023府城消防月曆形象影片預告於10月18日發布，並預定於11月1日正式發表完整影片，歡迎民眾於消防局臉書官方粉絲首頁及Youtube搜尋#先鋒救援，一睹府城消防的風采。