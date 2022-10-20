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基隆+552！加開次世代雙價莫德納　大型接種站「這2天」開打

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（20日）公布國內本土病例，新增3萬9763例，其中基隆新增552例，全市專責病房空床率58.1%，市長林右昌表示，國內邊境管制與防疫措施逐步放寬，仍應保持防疫警戒，提醒民眾外出戴口罩、手部衛生，減少傳播機會，完成完整疫苗接種，提升自身保護力。

衛生局叮嚀表示，接種COVID-19疫苗，可降低因疫重症或死亡風險，本市將於10月22、23日兩天，在基隆港務分公司1樓，加開次世代雙價莫德納大型接種站，凡滿18歲以上民眾，即可接種，隨到隨打；65歲以上長者，還可同步接種公費流感疫苗。

▲1020基隆疫情。（圖／基隆市政府提供）

有關基隆市疫情部分，本市今日552名確診人數中，包括外縣市通報79例，佔14.31%；其中女性297人、男性255人；若以年齡別區分，25-34歲有107人，占19.38%，其次45-54歲有87人，占15.76%；至於75歲以上的長者有25人、65-74歲有49人、6歲以下有23人。

林右昌指出，基隆市現有COVID-19專責病房136床，目前收治53人、空床83床，空床率61.0%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症37名、中症4名、輕症4名；部立基隆醫院，輕症8名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

▲1020基隆疫情。（圖／基隆市政府提供）

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估19萬6571人，利用快速通道的有5萬1090人，有11萬3246人完成健康條件審核，符合資格已派案8萬9542人，條件不符合則有2萬3704人。

▲1020基隆疫情。（圖／基隆市政府提供）

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