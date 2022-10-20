高端採購價一劑754元？　指揮中心：數字本身錯誤，勿再蓄意誤導

▲王必勝反駁國民黨有關採購高端疫苗指控。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

高端昨日自行揭露買家與售價，推算一劑價格應在754元，也引發外界採購價差疑義。中央流行疫情指揮中心今（20）日嚴正澄清表示，外界以高端公司財報等數據推測疫苗採購單價，皆為不實推估，數字本身錯誤，亦無價差存在，請勿再蓄意誤導。

外界質疑高端新冠疫苗研發及銷售利潤，高端昨日提出3點說明，指出新冠疫苗累計銷售淨額為台幣36.2億，但研發成本投入30至40億，研發合法合規，絕非暴利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據高端疫苗銷售36.2億元估算，意外曝光指揮中心採購的高端疫苗預算相當吻合，顯示高端目前唯一買主是指揮中心，沒有其他訂單，在指揮中心買了480萬劑，另贈送20萬劑給指揮中心下，平均每劑疫苗價格約754元。

指揮中心強調，政府COVID-19疫苗採購係依法執行，完全可接受立法院、審計部及監察院之監督、查核和約詢，如有違法事項絕對依法徹查、嚴正法辦，絕不寬貸。有心人士在無事實根據或資料不清的情況下，推測並惡意散播不實的臆測，造成各種誤解，並指稱防疫人員貪瀆，嚴重打擊防疫人員士氣，也造成緊迫的防疫人力資源浪費，實非國人福祉。

衛福部長薛瑞元上午出席南港綜合長照機構開揭牌儀式時，也回應高端採購價格問題。他表示，高端是資訊擁有者，衛福部是資訊接收者，合約中要求的都是資訊接收者要保密，因此自己還是不能透露。

另外，高端保護效益補件期限到月底，若未完成補件EUA恐遭廢止。被問及送件狀況，薛瑞元表示，高端不是補得不完整，而是根本還沒送來，「他們要持續努力。」

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！