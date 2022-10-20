打高端「入境5國卡關」　王必勝：韓紐澳14國開放無條件入境免隔離

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，即起開放已接種高端疫苗且有出國需求民眾補打其他廠牌新冠疫苗，被視為幫想要去日本的高端戰士解套。指揮中心今（20）日整理國人主要出遊國家入境檢疫規定措施，其中僅承認WHO認證疫苗有日本、新加波、美國、西班牙以及智利等5國；至於韓紐澳等14國開放無條件入境免隔離。

▲國人主要出遊國家入境檢疫規定或措施。（圖／指揮中心提供）

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▲入境條件僅承認WHO認證疫苗之國家。（圖／指揮中心提供）

指揮中心19日表示，考量國內邊境管制措施逐漸放寬，國際間各式交流需求日益增加，且入境部分國家，如有符合該國指定疫苗廠牌及劑數之接種紀錄，可豁免入境後之檢疫/隔離措施或取代檢驗陰性證明，經綜合評估後，指揮中心宣布自即日起，提供已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

指揮官王必勝今日特別說明國人主要出遊國家入境檢疫狀況，無條件入境且免隔離國家包含韓國、澳大利亞、紐西蘭、越南、泰國、加拿大、法國、義大利、英國、德國、阿根廷、墨西哥、土耳其、南非；韓國則在昨天宣布11/1起採用互惠沒有任何其他條件，我方民眾可以自由進入。

另也整理承認高端10國，包含印尼、帛琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、泰國、愛沙尼亞、巴拉圭、馬來西亞、聖克里斯多福。

還有些國家有檢疫措施只承認WHO疫苗，包含日本、新加坡、美國、西班牙、智利。王必勝說，其中日本比較嚴格，要求要有三劑疫苗，沒有的話就要PCR陰性證明，美國方面就是要求一定要兩劑疫苗，至於新加坡、西班牙、智利也是要求兩劑，不然要有PCR證明，新加坡、西班牙也承認快篩。

▲高端疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

根據指揮中心規劃，補接種條件為接種高端疫苗需出國之民眾，可依欲入境國家之查驗需求(包含登機/入境限制、豁免檢疫/隔離措施或取代檢驗陰性證明等)，於出具相關證明文件(例如電子機票或就學/工作證明等)後，接種1至3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

至於接種劑次與間隔，接種高端疫苗以外廠牌之第1-2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4週(28天)以上；高端疫苗以外廠牌之第3劑視為追加劑，需與前一劑間隔至少12週(84天)。

▲提供接種高端疫苗有出國需求的民眾。（圖／指揮中心提供）

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