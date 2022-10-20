快訊／今本土+39763　增92死「創BA.5疫情新高」30多歲女院內感染亡

▲周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增39763例本土個案，另增45例境外移入，確診個案中新增92例死亡。死亡個案創下BA.5疫情8月中旬以來新高紀錄，當中最年輕為一名30多歲女性，院內感染新冠死亡。個案因為慢性骨髓炎持續住院治療超過5個月，10月14日出現雙側肺炎，新冠確診，雖然經過搶救，仍於隔日死亡。

指揮中心今日公布國內新增39763例本土個案，和上週同日相較下降25.5%，明顯降溫；至於縣市分布方面，以新北市7431例最多，接著依序是台中市5196例、高雄市4687例、桃園市4062例、台北市3781例、台南市3394例。今日也新增通報204例中重症，當中有124例中症、80例重症。

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▲10/20新增病例。（圖／指揮中心提供）



死亡個案年齡分布為30多歲到90多歲，當中最年輕為30多歲女性，本身有風濕免疫疾病等慢性病史，接種三劑疫苗，5/7就已經因為左小腿骨髓炎住院，中間因為慢性骨髓炎使用抗生素，長期治療，10/14因為雙側肺炎、血壓下降，檢驗新冠確診，已經給予多種藥物治療，雖經救治，不幸於10/15死亡，死因為新冠肺炎合併多重器官衰竭。

指揮中心說明，今日新增45例境外移入個案中，為21例男性、24例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自韓國、越南、泰國、北韓及新加坡(各1例)移入，另40例感染國家調查中。入境日期介於今年9月14日至10月18日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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