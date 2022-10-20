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30多歲女院內感染「確診隔日亡」　因慢性骨髓炎住院治療5個多月

▲▼10/19中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增92例新冠死亡，創下BA.5疫情8月中旬以來新高紀錄，當中最年輕為一名30多歲女性，因為慢性骨髓炎持續住院治療超過5個月，住院期間於10月14日出現雙側肺炎，新冠確診，雖然經過搶救，仍於隔日死亡，死因為新冠肺炎合併多重器官衰竭。

指揮中心指出，今日新增92例本土病例死亡個案，為52例男性、40例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、89例具慢性病史、65例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月29日至10月17日，死亡日期介於9月24日至10月17日。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中最年輕為30多歲女性，本身有風濕免疫疾病等慢性病史，接種三劑疫苗，5/7就已經因為左小腿骨髓炎住院，中間因為慢性骨髓炎使用抗生素，長期治療，10/14因為雙側肺炎、血壓下降，檢驗新冠確診，已經給予多種藥物治療，雖經救治，不幸於10/15死亡，死因為新冠肺炎合併多重器官衰竭。

今日也新增通報204例中重症，當中有124例中症、80例重症；當中有2例兒童重症，都是MIIS-C。羅一鈞說明，其中一人為5歲男童，本身有先天性心臟病，接種兩劑疫苗，8/29確診新冠，9/25起發燒、腹痛、嘔吐、頭痛，9/30就醫，檢查有頸部淋巴結腫與結膜炎，10/1住院，住院後因為持續發燒懷疑MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後，病況好轉，10/11出院。

另一人為9歲女童，無慢性病，接種兩劑疫苗，9/8確診新冠，10/1起右頸腫痛、發燒、喉嚨痛，10/5到急診，檢查有頸部淋巴結腫，發炎指數升高，懷疑淋巴腺炎住院，住院後症狀症狀持續，並出現，皮疹、紅眼、腹痛、血壓偏低，心臟超音波顯示冠狀動脈擴大，診斷MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後，病況好轉，10/11轉出加護病房，10/13出院。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共250例，36例死亡；分別為33例腦炎、26例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、162例MIS-C、2例心肌炎、4例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。

▲▼10/20本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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